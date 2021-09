Fantastische prestatie van Club Brugge in de Champions League: "Wie dit bij de loting had voorspeld, was voor gek verklaard"

Wat een prestatie van Club Brugge in de Champions League. De Belgische landskampioen haalde het deze avond met 1-2 op het veld van RB Leipzig en komt zo mee aan de leiding in haar groep.

De man van de match was misschien wel Hans Vanaken. De aanvallende middenvelder was goed voor een doelpunt en een assist. "Dit is een fantastisch gevoel" vertelde Vanaken na de match en staat te lezen bij Sporza.

"Wie dit bij de loting had voorspeld, was voor gek verklaard. We spelen ons eigen spel en trekken ons niets aan van de sterkte van de tegenstander. Dan is er veel mogelijk", legde de sterspeler van Club Brugge uit.

Door deze overwinning staat Club Brugge mee aan de leiding in haar groep met 4 op 6. Even veel punten als PSG. "We gaan nu nog niet beginnen rekenen. We zijn goed gestart en nu moeten we ons voorbereiden op de matchen tegen Manchester City."