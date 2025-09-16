|Datum:
|16/09/2025 18:45
|Competitie:
|Champions League
|Speeldag:
|Speeldag 1
|Stadion:
|Philipsstadion Eindhoven
Union begint aan zijn Europees avontuur met een pittige uitwedstrijd bij PSV Eindhoven. Het is wel meteen van moeten voor de Brusselaars als ze de volgende ronde willen halen. Burgess staat gewoon in de basis ondanks interesse uit Saoedi-Arabië, in de spits zien we Promise David én Kevin Rodriguez.
2' 8"
|
1
|
PSV - Union SG: 0-0
|
|
Vooraf
|
PSV:
Matěj Kovář
- Sergino Dest
- Armando Obispo
- Ryan Flamingo
- Yarek Gasiorowski
- Joey Veerman
- Jerdy Schouten
- Ismael Saibari
- Ivan Perisic
- Ricardo Pepi
- Ruben van Bommel
Bank: Nick Olij - Anass Salah-Eddine - Paul Wanner - Couhaib Driouech - Esmir Bajraktarevic - Guus Til - Myron Boadu - Niek Schiks - Dennis Man - Eus Waayers - Adamo Nagalo
Bank: Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Kamiel Van de Perre - Guilherme Smith - Rob Schoofs - Marc Giger - Sofiane Boufal - Ross Sykes - Louis Patris - Soulaimane Berradi
|
PSV
|Speler
|32
|Kovář Matěj
|8
|Dest Sergino
|4
|Obispo Armando
|6
|Flamingo Ryan
|3
|Gasiorowski Yarek
|23
|Veerman Joey
|22
|Schouten Jerdy
|34
|Saibari Ismael
|5
|Perisic Ivan
|9
|Pepi Ricardo
|7
|van Bommel Ruben
|Bank
|1
|Olij Nick
|2
|Salah-Eddine Anass
|10
|Wanner Paul
|11
|Driouech Couhaib
|19
|Bajraktarevic Esmir
|20
|Til Guus
|21
|Boadu Myron
|24
|Schiks Niek
|27
|Man Dennis
|33
|Waayers Eus
|39
|Nagalo Adamo
|
Union SG
|Speler
|37
|Scherpen Kjell
|5
|Mac Allister Kevin
|16
|Burgess Christian
|48
|Leysen Fedde
|25
|Khalaili Anan
|4
|Rasmussen Mathias
|8
|Zorgane Adem
|22
|Niang Ousseynou
|10
|Ait El Hadj Anouar
|13
|Rodriguez Kevin
|12
|David Promise
|Bank
|1
|Chambaere Vic
|3
|Barry Mamadou Thierno
|6
|Van de Perre Kamiel
|11
|Smith Guilherme
|17
|Schoofs Rob
|20
|Giger Marc
|23
|Boufal Sofiane
|26
|Sykes Ross
|27
|Patris Louis
|33
|Berradi Soulaimane