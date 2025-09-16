Datum: 16/09/2025 18:45
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 1
Stadion: Philipsstadion Eindhoven

Union begint aan zijn Europees avontuur met een pittige uitwedstrijd bij PSV Eindhoven. Het is wel meteen van moeten voor de Brusselaars als ze de volgende ronde willen halen. Burgess staat gewoon in de basis ondanks interesse uit Saoedi-Arabië, in de spits zien we Promise David én Kevin Rodriguez.

Tijd   2' 8" 
1
 PSV - Union SG: 0-0

Vooraf
PSV: Matěj Kovář - Sergino Dest - Armando Obispo - Ryan Flamingo - Yarek Gasiorowski - Joey Veerman - Jerdy Schouten - Ismael Saibari - Ivan Perisic - Ricardo Pepi - Ruben van Bommel
Bank: Nick Olij - Anass Salah-Eddine - Paul Wanner - Couhaib Driouech - Esmir Bajraktarevic - Guus Til - Myron Boadu - Niek Schiks - Dennis Man - Eus Waayers - Adamo Nagalo

Union SG (PSV - Union SG)
Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Fedde Leysen - Anan Khalaili - Mathias Rasmussen - Adem Zorgane - Ousseynou Niang - Anouar Ait El Hadj - Kevin Rodriguez - Promise David
Bank: Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Kamiel Van de Perre - Guilherme Smith - Rob Schoofs - Marc Giger - Sofiane Boufal - Ross Sykes - Louis Patris - Soulaimane Berradi

PSV PSV
  Speler
32 Kovář Matěj  
8 Dest Sergino  
4 Obispo Armando  
6 Flamingo Ryan  
3 Gasiorowski Yarek  
23 Veerman Joey  
22 Schouten Jerdy  
34 Saibari Ismael  
5 Perisic Ivan  
9 Pepi Ricardo  
7 van Bommel Ruben  
  Bank
1 Olij Nick  
2 Salah-Eddine Anass  
10 Wanner Paul  
11 Driouech Couhaib  
19 Bajraktarevic Esmir  
20 Til Guus  
21 Boadu Myron  
24 Schiks Niek  
27 Man Dennis  
33 Waayers Eus  
39 Nagalo Adamo  

Union SG Union SG
  Speler
37 Scherpen Kjell  
5 Mac Allister Kevin  
16 Burgess Christian  
48 Leysen Fedde  
25 Khalaili Anan  
4 Rasmussen Mathias  
8 Zorgane Adem  
22 Niang Ousseynou  
10 Ait El Hadj Anouar  
13 Rodriguez Kevin  
12 David Promise  
  Bank
1 Chambaere Vic  
3 Barry Mamadou Thierno  
6 Van de Perre Kamiel  
11 Smith Guilherme  
17 Schoofs Rob  
20 Giger Marc  
23 Boufal Sofiane  
26 Sykes Ross  
27 Patris Louis  
33 Berradi Soulaimane  
