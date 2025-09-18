Club Brugge geeft Monaco voetballes: grandioze Vanaken leidt blauw-zwart naar 4-1 (en dat had veel meer kunnen zijn)

Twee Belgische ploegen in de top tien van het klassement van de Champions League na speeldag 1. Na Union gaf ook Club Brugge een demonstratie van modern voetbal weg tegen Monaco. Na een heerlijke eerste helft stond het al 3-0. En dat had nog veel hoger kunnen oplopen als Tzolis in vorm was geweest.

Club Brugge had na zes minuten al op voorsprong moeten staan, maar Tzolis kon een goeie actie van Sabbe en Forbs niet afronden. Onbegrijpelijk eigenlijk, want zulke kansen krijg je niet al te veel in de Champions League. Maar Club was alvast goed begonnen.

Mignolet: penalty veroorzaakt en gestopt, gele kaart en geblesseerd

Tot drie minuten later een bal in de rug van de blauw-zwarte verdediging werd gedropt. Mignolet kwam uit, maar had volgens de Italiaanse ref Sozza de benen van Biereth mee. Mignolet was furieus, maar de beslissing leek ons wel correct.

Het hielp blijkbaar wel om de tegenstander uit evenwicht te brengen, want Akliouche schoot heel zwak in. Mignolet pakte, ging zijn gram halen bij de scheidsrechter en werd beloond met geel. Maar nog geen tien minuten later moest de 37-jarige doelman naar de kant met een blessure. De rotatie of de ouderdom? Bij Club zullen ze wellicht het tweede zeggen.

Vanaken is een Champions League-speler

Club was wel veruit de betere ploeg. De Monegasken toonden niet al te veel aanvalslust. De beste kansen waren voor Tresoldi, maar zijn kopbal ging naast en zijn inzet werd gepakt door Köhn. Te veel met kansen morsen? Nee, Club kwam wel op voorsprong. Oververdiend zelfs.

Vanaken vond met een schitterend steekballetje Tresoldi in de zestien en de Duitse spits miste deze keer niet. Een goal die hem deugd zal doen. Club was gewoon twee of drie maten beter dan Monaco. En dat werd nog voor de rust uitgedrukt in de cijfers. Na een hoekschop frommelde Onyedika de 2-0 tegen de netten. Ze hebben in de JPL al meer weerwerk gekregen...

De kansen voor historische afstraffing waren er

En nog was het niet gedaan. Vanaken gaf even voor de pauze Monaco de definitieve doodsteek. Op een manier waarop enkel 'the captain' dat kan. Een afvallende bal ineens op de slof en in de verste bovenhoek. Topdoelpunt! Club draaide een lusteloos Monaco door de gehaktmolen. Voor Vanaken zijn 11de goal en 4de assist in het hoofdtoernooi.

Had die aircotoestand er iets mee te maken? Dat kan natuurlijk wel, maar Club was in ieder geval in elk aspect van het spel beter. De Fransen kwamen niet aan een kans. Hetzelfde verhaal in de tweede helft waar Club na tien minuten al drie loepzuivere kansen had gemist. Het had een historische afstraffing kunnen worden.

Diakhon maakte er wel nog 4-0 van en dat was al een serieuze pandoering genoeg. Voormalig Barcelona-toptalent Ansu Fati maakte er bij zijn debuut van Monaco wel nog 4-1 van. In Frankrijk gaat er schande gesproken worden, in België wordt het euforische deksel al geopend. Wat een openingsspeeldag van onze Belgische vertegenwoordigers. Beter kan amper. Ze staan met twee in de top vijf van het klassement.