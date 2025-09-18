Brandon Mechele grijnsde zijn tanden bloot: "Ze zaten in onze broekzak"

Als verdediger eindig je een wedstrijd liever met een clean sheet, maar als je net Monaco van het kastje naar de muur hebt gespeeld, wil zelfs Brandon Mechele dat wel door de vingers zien. Bij Club konden ze niet anders dan een feestje bouwen op het veld en in de kleedkamer.

Iedereen had het immers al benadrukt: die eerste speeldag tegen AS Monaco thuis zou direct bepalend zijn voor het vervolg van de League Phase van Club Brugge. Als je dan zo'n prestatie neerzet, doe je vertrouwen op. "Een leuke avond ja", grijnsde Mechele.

"Dit Club Brugge willen we zien. We waren dominant aan de bal, we creëerden veel kansen en hadden nog meer kunnen scoren. Als je de rust ingaat met een verdiende 3-0, dan zegt dat wel genoeg."



In de tweede helft wou Club consolideren, maar dwong het toch nog een korf kansen af. De score had heel wat hoger kunnen oplopen. “We namen wat minder risico dan in de eerste helft, toen we vaak 1-op-1 stonden. We bleven wel de controle houden en konden af en toe nog prikken op de counter. Eigenlijk had de score nog kunnen oplopen.”

Een preek gekregen van de voorzitter

Mechele en Ordonez hielden alles dicht, er kwam amper iets door. "Enkele afstandsschoten, maar man-op-man gaven we weinig weg. Als je ziet dat hun aanvallers zoals Ben Yedder en Balogun gewisseld worden, dan weet je dat we hen in onze broekzak hadden. Dat is gewoon een compliment.”



Op de vraag of het zwakke optreden in de beker tegen La Louvière nog in de hoofden speelde, was Mechele duidelijk: “Zeker weten. We hebben een serieuze preek gekregen van de voorzitter, terecht ook. Zaterdag was niet goed. We hebben onze les getrokken en vandaag begonnen we met de juiste intensiteit en energie. Het contrast kon niet groter zijn.”