🎥 Carlos Forbs heeft wat te zeggen over Simon Mignolet na glansprestatie van Club Brugge tegen AS Monaco

Na een glansrijke prestatie kan Club Brugge tevreden terugkijken naar de partij tegen AS Monaco (4-1). Carlos Forbs was goed voor een assist en stond na de wedstrijd tevreden voor onze microfoon.

Carlos Forbs windt er geen doekjes om na de duidelijke zege van Club Brugge tegen AS Monaco (4-1): "We waren veruit het beste team vanavond. We wisten dat we een goed wedstrijdplan moesten hebben, en dat werkte. Dus alle eer gaat naar ons."

Toen het nog 0-0 was, stopte Simon Mignolet een strafschop. Hij krijgt daarvoor complimenten van Forbs: "Het was een geweldige redding van Simon, en dat gaf ons nog meer vertrouwen. Zijn redding gaf ons een extra boost."



Vandaag waren we echt op ons niveau.

Vorige week verloor Club Brugge van La Louvière. Wat zijn de verschillen tussen het Club van vandaag en dat van vorige week? "Vandaag hebben we veel meer intensiteit getoond en dat was zichtbaar op het veld. Maar dat moeten we elke wedstrijd toepassen als we het goed willen doen. We nemen elke wedstrijd zoals ze komt. Elke wedstrijd is anders. Maar vandaag waren we echt op ons niveau. Elke wedstrijd is moeilijk, niets is ooit eenvoudig. Maar als we op ons best zijn, kunnen we er drie of vier maken, zoals we vandaag hebben gedaan, of zoals tegen de Rangers. We moeten zo doorgaan."

"Na het weekendverlies moesten we onze speelwijze veranderen, vooral in een grote wedstrijd als deze. En dat is precies wat we vandaag hebben gedaan. Bij een club als deze moeten we elke week goed spelen. Het is absoluut een les voor de rest van het seizoen. We leren van nederlagen zoals tegen La Louvière en vandaag hebben we laten zien wat we elke wedstrijd willen doen."

Het is een goede transfer voor mij.

Forbs kwam pas in de zomer aan op Jan Breydel en heeft nog geen spijt van die beslissing: "Ja, het is een goede transfer voor mij. Maar ik moet geconcentreerd blijven, mijn hoofd houden bij het spel, blijven hard werken en mijn werk doen."

"Als ik naar de ranglijst kijk, met clubs zoals Real Madrid, maak ik daar dan een screenshot van om het te bewaren? Nee, nee. Zoals ik al zei, neem ik elke wedstrijd zoals ze komt. Dat is hoe ik erin sta en dat is ook de mentaliteit van de groep."

Zondag ontvangt Club Brugge STVV. Hoe zal het team van Nicky Hayen deze wedstrijd benaderen? "We veranderen niets. We zullen proberen op dezelfde manier te spelen en te winnen, vooral thuis. We hebben die drie punten nodig. Zal ik fris zijn voor deze wedstrijd? Ja, natuurlijk. We zullen goed herstellen, van vanavond genieten, morgen rusten en dit weekend er weer tegenaan gaan."