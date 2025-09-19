Coach Monaco buigt het hoofd voor Club Brugge en spaart maar één speler... Zelfs TD moest ingrijpen

AS Monaco kreeg in Brugge een zware dreun te verwerken. Coach Adi Hütter was na afloop bijzonder duidelijk in zijn analyse: "Het was een zware nederlaag, een absoluut verdiende zege voor Club. Onze prestatie was niet op Champions League-niveau."

"We verloren bijna elk duel op het veld en waren niet goed georganiseerd", zuchtte Hütter gelaten. De Oostenrijkse trainer erkende dat één moment het scenario misschien had kunnen keren. “De penalty had de match kunnen veranderen, maar eerlijk: Club had in dat eerste halfuur nog veel meer kunnen scoren. We mochten blij zijn dat het 3-0 bleef. Onze fans verdienen excuses, dit mag niet meer gebeuren.”

Hütter wilde de verstoorde voorbereiding niet als excuus gebruiken. “Het was niet de beste voorbereiding, maar we zijn professionals. De spelers sliepen thuis, vorige week deden we hetzelfde in Auxerre. Soms gebeurt dit in voetbal. Het positieve is dat Ansu Fati zijn debuut maakte en dat Filip Köhn het Champions League-niveau haalde. Alle andere spelers zaten eronder.”



De coach stak zijn bewondering voor de Brugse prestaties niet onder stoelen of banken. “Brugge was beter op alle niveaus op het veld. We kwamen er amper aan te pas. Zij hadden de intensiteit, de duels en de efficiëntie.”

Technisch directeur Thiago Scuro moest de gemoederen komen bedaren bij de pers

De situatie was zo gespannen dat zelfs technisch directeur Thiago Scuro de mixed zone moest betreden om de gemoederen bij de aanwezige journalisten wat te bedaren. Het illustreerde hoe zwaar de nederlaag woog binnen de club.

Tot slot reageerde Hütter op de vraag of Belgische ploegen worden onderschat. “Nee, helemaal niet. Naast de Rode Duivels hebben ze fantastische teams. Club zat de voorbije jaren bijna altijd in de Champions League en haalde vorig seizoen nog de laatste zestien. Dat zegt genoeg.”

