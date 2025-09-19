Hayen reageert op 'incidentje' met Onyedika en blessure van Mignolet

Het kan niet allemaal perfect zijn. Na de wedstrijd moest Nicky Hayen alweer twee brandjes blussen. Eentje dat al langer aan de gang is en eentje dat gecreëerd werd door Raphael Onyedika.

Onyedika werd in minuut 81 vervangen en leek daar helemaal niet blij mee. De Nigeriaanse middenvelder gaf zijn vervanger, Lynt Audoor, geen hand en stapte naar de bank om op de grond met boos gezicht ostentatief zijn schoenen en kousen uit te trekken.

Hayen relativeerde het achteraf toen we hem vroegen naar het 'incident'. "Het was zelfs geen incidentje. Rapha had tijdens de rust al aangegeven dat hij wat last had. Ik denk dat zijn frustratie veelal te maken had met de inspeelpasses die te makkelijk onderschept werden waardoor we toch wat kansjes weggaven."



"Maar we zitten er heel kort op. Ik ben uiteindelijk blij dat Joël en Raphael gebleven zijn. En ook voor Jorn is er genoeg speeltijd voorzien. We gaan oplossingen zoeken om iedereen minuten te blijven geven. We gaan iedereen nog nodig hebben."

Dit wilde Club Brugge voorkomen met de rotatie met hun doelmannnen

En wat met Simon Mignolet? Was de rotatie nu de oorzaak van zijn blessure of was het dat wat Club vreesde dat er ging gebeuren. "Simon voelde iets bij het uittrappen. Het kan de lies of de hamstring zijn. Dat is natuurlijk spijtig nadat hij die penalty redde."

"Of we hiervoor de rotatie invoerden? Goh, dat weet je natuurlijk niet op voorhand. We probeerden blessures te voorkomen. En ja, dit plan was doorgesproken met iedereen, zoals de voorzitter vandaag in de pers zei."

Om te eindigen wou Hayen nog eventjes de puntjes op de i zetten over de prestatie. "Ik zag al een pushbericht dat we wonnen van een zwak Monaco. Ik denk dat we Monaco gewoon beperkt hebben gehouden en de ruimtes in hun rug goed hebben aangevallen. Het enige minpunt vandaag is misschien dat de score hoger had moeten oplopen."