Kyriani Sabbe kritisch na ruime zege van Club Brugge tegen AS Monaco: "Begrijp het nog altijd niet"
Na de fantastische prestatie van Club Brugge tegen AS Monaco blikt iedereen uit het Brugse kamp uiteraard tevreden terug op de magische avond op Jan Breydel. Ook Kyriani Sabbe was zeer enthousiast over de prestatie van zijn team.

4-1. Een monsterzege om de Champions League-campagne te openen. AS Monaco was geen partij voor Club Brugge op donderdagavond. Achteraf was iedereen dan ook ontzettend tevreden over de geleverde prestatie.

Ook Kyriani Sabbe, die een hele wedstrijd speelde op de rechtsachter, was zeer blij na de ruime zege. "Na de eerste helft stond het wel 3-0, maar als we een beetje efficiënter zijn moesten toen al forfaitcijfers op het bord gestaan hebben", klinkt het op de website van Club Brugge.

Lees ook... Domper op de feestvreugde? Sterkhouder van Club Brugge mogelijks wekenlang uit de roulatie

Even schrikken bij penaltyfase

Toch was het even schrikken toen in de openingsfase de bal op de stip ging voor Monaco: "We schrokken ons bijna dood toen de scheidsrechter een penalty floot na een tussenkomst van Simon Mignolet, maar gelukkig voor ons kon Simon de elfmeter onschadelijk maken en kregen we een boost waarna we een ongelooflijke eerste helft speelden. Ik begrijp nog altijd niet waarom de VAR niet is tussengekomen, want dit was zeker geen penalty, maar bon."

In de tweede helft vond Sabbe dat Club wat afzwakte. "In de tweede helft waren we een beetje te laks waardoor we te veel balverlies leden, waardoor Monaco nog een eerredder kon scoren", toont de rechtsachter zich kritisch.

Hoe dan ook werd het een gala-avond voor Blauw-Zwart. Nu is het zaak om die lijn komend weekend door te trekken in de competitie. Club speelt thuis tegen STVV, in wat een onverwachte maar onvervalste topper zal worden.

