Absolute uitblinker bij Club Brugge stapt boos van het veld: Nicky Hayen moest hem tot de orde roepen

Foto: © photonews

Zodra Raphael Onyedika de Champions League-hymne hoort, wordt het een andere speler. De Nigeriaanse middenvelder speelde zowat de perfecte match tegen Monaco. Maar bij zijn wissel volgde toch een boze tirade.

Vier goals en een zege die de voetbalwereld zal rondgaan en toch was er een smetje op de feestavond. Onyedika had zelfs gescoord, maar was niet blij toen hij na 81 minuten naar de kant moest. 

Hij wilde duidelijk langer op het veld blijven staan. Maar coach Nicky Hayen haalde hem toch naar de kant. Onyedika maakte er geen geheim van dat hij daar niet mee opgezet was.

Geen handje voor Audoor

Met een donker gezicht wandelde hij van het veld. Opvallend: hij passeerde zijn vervanger Lynnt Audoor zonder handdruk of schouderklopje. Een detail, maar wel eentje dat meteen in het oog sprong.

Eenmaal aan de dug-out zette Onyedika zich neer en begon hij zijn kousen en tape uit te trekken. Het leek een teken van frustratie, en dat ontging ook zijn coach niet.

Hayen stapte kordaat op zijn middenvelder af en gaf hem een korte maar duidelijke donderpreek. Het gedrag van zijn speler kon hij niet appreciëren op zo’n feestelijke avond.

De boodschap leek echter snel door te dringen. Even later was de storm alweer gaan liggen en zat Onyedika weer rustiger op de bank. Het incident werd zo slechts een voetnoot op een verder perfecte Champions League-start van Club Brugge.

