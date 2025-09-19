Hein Vanhaezebrouck heeft een verrassende man van de match na de klinkende overwinning van Club Brugge tegen AS Monaco

Hein Vanhaezebrouck heeft een verrassende man van de match na de klinkende overwinning van Club Brugge tegen AS Monaco
Foto: © photonews

De overwinning van Club Brugge tegen AS Monaco kon bijna niet mooier zijn. Hans Vanaken was één van de uitblinkers, maar Hein Vanhaezebrouck zag toch een andere man van de match bij de Bruggelingen.

Hein Vanhaezebrouck heeft zijn trainersplunje (voorlopig) aan de haak gehangen en is nu vooral analist voor verschillende media. In Het Nieuwsblad liet hij zijn licht schijnen over de prestatie van Club Brugge tegen AS Monaco. Voor hem viel één man in het bijzonder nog meer op dan Hans Vanaken

Hij was geweldig

“Dat verdient hij uiteraard, maar voor mij was het Onyedika. Hij was geweldig. Onyedika kreeg geen ruimte maar draaide zich altijd uitstekend vrij. Alles startte bij Onyedika en hij koos voor verticaliteit. Spijtig van die vervanging. Dat hij Audoor niet groette, kwam slecht over maar had kunnen worden vermeden door hem net voor zijn vervanging al te zeggen dat hij een applausvervanging zou krijgen", verklaarde Vanhaezebrouck. 

Onyedika kreeg bij zijn vervanging nog een stevige uitbrander van Nicky Hayen. Eén die Hein Vanhaezebrouck ook zou gegeven hebben mocht één van zijn spelers dit gedrag vertonen. 

Er waren nog meer uitblinkers

Vanhaezebrouck haalde niet allen de loftrompet boven voor Vanaken en Onyedika. Er waren volgens hem nog een paar andere uitblinkers die zeker even in de bloemetjes gezet mochten worden. 

"Ik wil ook Ordonez en Mechele lof toezwaaien. Ze waren een pak beter dan die twee centrale verdedigers aan de overkant. Ze verloren geen enkel duel, speelden één tegen één. Dat is enorm gedurfd maar heel mooi. Zo hebben ze vorig seizoen ook goed gepresteerd”, haalt Vanhaezebrouck de loftrompet boven voor het duo. 

