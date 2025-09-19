Enkel lachende gezichten na demonstratie van Club Brugge: "Contrast kon niet groter zijn"

Foto: © photonews

Na Union is ook Club Brugge fantastisch begonnen aan zijn campagne in de Champions League. Na een 4-1 zege tegen het Franse AS Monaco blikten de spelers uiteraard zeer tevreden terug op hun prestatie.

De Belgische teams zijn geweldig begonnen aan deze jaargang van de Champions League. Nadat op dinsdag Union met 1-3 ging winnen bij de Nederlandse kampioen PSV, deelde Club Brugge in eigen huis een pak slaag uit aan het Franse AS Monaco.

Met 4-1 hoefden de Fransen zelfs niet te mopperen. Dat vond ook Club Brugge-kapitein Hans Vanaken; “We hebben gewoon 90 minuten gedomineerd. De statistieken spreken voor zich. In de eerste helft hadden we al vier of vijf keer kunnen scoren. Na rust kregen zij wel iets meer ruimte en kwamen ze iets beter in de match, maar op de counter hadden wij veel ruimte. Eigenlijk hadden we deze wedstrijd 6-1 of 7-1 kunnen winnen”, citeert Het Nieuwsblad.

Nog niet bezig met doelsaldo

In het slot incasseerde Club nog een tegendoelpunt. Een voetnoot of toch een domper gezien het mogelijke belang van het doelpuntensaldo in de eindafrekening? “Daar ben ik nu niet mee bezig. Dit was gewoon een heel goeie start van onze campagne. De prestatie was sterk, het resultaat is goed: hier kunnen we op voortbouwen”, blijft Vanaken rustig.

Ook Brandon Mechele, die excelleerde samen met Joël Ordóñez, voelde dat Club uitstekend voetbalde: “We hebben weinig weggegeven, op wat afstandsschoten na. Man-op-man werken is altijd riskant, maar het liep goed. Als je ziet dat hun aanvallers zoals Ben Yedder en Balogun gewisseld worden, dan weet je dat we hen in onze broekzak hadden. Dat is gewoon een compliment.”

Geprikkeld na La Louvière

Mechele gaf ook toe dat de nederlaag op het veld van La Louvière zeker nog meespeelde: "“Zeker weten. We hebben een serieuze preek gekregen van de voorzitter, terecht ook. Zaterdag was niet goed. We hebben onze les getrokken en vandaag begonnen we met de juiste intensiteit en energie. Het contrast kon niet groter zijn.”

Champions League

 Speeldag 1
PSV PSV 1-3 Union SG Union SG
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 0-2 Arsenal Arsenal
Tottenham Tottenham 1-0 Villarreal Villarreal
Real Madrid Real Madrid 2-1 Marseille Marseille
SL Benfica SL Benfica 2-3 FK Qarabag FK Qarabag
Juventus Juventus 4-4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 0-0 Pafos FC Pafos FC
Slavia Praag Slavia Praag 2-2 Bodø Glimt Bodø Glimt
Bayern München Bayern München 3-1 Chelsea Chelsea
Ajax Ajax 0-2 Inter Milaan Inter Milaan
Liverpool FC Liverpool FC 3-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 4-0 Atalanta Atalanta
Club Brugge Club Brugge 4-1 Monaco Monaco
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 2-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 4-1 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle United Newcastle United 1-2 Barcelona Barcelona
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray Galatasaray
Manchester City Manchester City 2-0 Napoli Napoli

Nieuwste reacties

