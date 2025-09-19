Boudeweel lyrisch over Club Brugge-sterkhouder: "Wat hij aanraakte, veranderde in goud"

Boudeweel lyrisch over Club Brugge-sterkhouder: "Wat hij aanraakte, veranderde in goud"
Foto: © photonews

De lofzang aan het adres van Club Brugge duurt voort. Ook Sporza-commentator Tom Boudeweel was onder de indruk van de Brugse machine en dan vooral van uitblinker en man van de wedstrijd Hans Vanaken.

Hoe povertjes het afgelopen zaterdag was tegen La Louvière, zo sterk was Club Brugge donderdag tegen AS Monaco. "Club in de Champions League: het is stilaan iets speciaals. Vorig jaar ging het altijd over de konijnenpoot. En ook nu viel het wel mee dat Monaco die vroege penalty mist. Anders krijg je misschien een ander verhaal", begint Tom Boudeweel, commentator bij Sporza.

"Maar daarna was Club gewoon heel erg sterk. Die gevreesde druk van Monaco kwam er nooit door. Club voetbalde zich er gewoon onderuit, met uitblinker Onyedika voorop. En dan was er natuurlijk nog Hans Vanaken. Alles wat hij aanraakte, veranderde in goud", gaat Boudeweel verder.

Lijn doortrekken in de competitie

Over de hele lijn was Club ijzersterk. En dus is het des te opvallend dat de Bruggelingen in de competitie al zeven punten achterstand kennen op leider Union, weliswaar met een wedstrijd minder gespeeld.

Lees ook... Hans Vanaken schitterde, maar... Nicky Hayen blijkt toch nog wat gefrustreerd: "Hebben we hem ook gezegd"

Dat vindt ook Boudeweel frappant: "Onder Nicky Hayen blijft Club worstelen met het evenwicht tussen de Champions League en de Jupiler Pro League. Het niveau dat Club in Europa haalt, kan het gewoon niet halen in eigen land. En dat is een probleem."

"Hij moet ook op zoek gaan naar stabiliteit. Tegen La Louvière ging Hayen weer roteren. Maar vorig jaar is Club pas beginnen te draaien toen het in Europa zijn vaste elf vond. Ik ga ervan uit dat het elftal van gisteren de basis is waar Hayen op zal verderbouwen", sluit Boudeweel af.

