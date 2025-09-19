Drama voor Club Brugge en Simon Mignolet die maanden aan de kant zal staan

Drama voor Club Brugge en Simon Mignolet die maanden aan de kant zal staan
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Donderdagavond kon hij nog een strafschop stoppen, maar in de 19de minuut moest Simon Mignolet het veld verlaten. Vrijdag volgde verdere onderzoeken en het is een zwaar verdict voor de sterkhouder van Club Brugge.

Simon Mignolet is al jarenlang de sterkhouder bij Club Brugge. Dit bewees hij nogmaals in de Champions League wedstrijd tegen AS Monaco. Mignolet stond namelijk ijzersterk te keepen en stopte een levensbelangrijke strafschop die ervoor zorgde dat AS Monaca niet op voorsprong kwam. 

Het noodlot sloeg echter toe bij de doelman in de 19de minuut. Hij greep naar de schaamstreek en vroeg zelf om een wissel. Dit was al een indicatie dat er iets ernstig aan de hand was met de ervaren doelman. Vrijdag stonden er verdere medische onderzoeken op het programma om meer uitsluitsel te geven over de blessure van Mignolet. 

Lees ook... Domper op de feestvreugde? Sterkhouder van Club Brugge mogelijks wekenlang uit de roulatie

Het Nieuwsblad kwam met het nieuws naar buiten dat de blessure inderdaad ernstig is. Mignolet heeft namelijk een scheur opgelopen aan de pees van de adductoren. Enig opzoekwerk in the National Library of Medicine leert ons dat een inactiviteit van 3 maanden nodig is om terug te komen van deze blessure. Club Brugge kan gelukkig tijdens deze periode rekenen op Nordin Jackers die al meermaals heeft bewezen een meer dan waardige vervanger te zijn voor Simon Mignolet. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Monaco
Simon Mignolet
Nordin Jackers

Meer nieuws

Domper op de feestvreugde? Sterkhouder van Club Brugge mogelijks wekenlang uit de roulatie

Domper op de feestvreugde? Sterkhouder van Club Brugge mogelijks wekenlang uit de roulatie

12:20
6
Hein Vanhaezebrouck heeft een verrassende man van de match na de klinkende overwinning van Club Brugge tegen AS Monaco

Hein Vanhaezebrouck heeft een verrassende man van de match na de klinkende overwinning van Club Brugge tegen AS Monaco

20:00
LIVE: KAA Gent meteen op voorsprong Live

LIVE: KAA Gent meteen op voorsprong

21:22
Boudeweel lyrisch over Club Brugge-sterkhouder: "Wat hij aanraakte, veranderde in goud"

Boudeweel lyrisch over Club Brugge-sterkhouder: "Wat hij aanraakte, veranderde in goud"

16:00
9
Hayen reageert op 'incidentje' met Onyedika en blessure van Mignolet

Hayen reageert op 'incidentje' met Onyedika en blessure van Mignolet

07:00
1
SK Beveren heeft een nieuw fenomeen tussen de doelpalen staan

SK Beveren heeft een nieuw fenomeen tussen de doelpalen staan

21:20
1
Kyriani Sabbe kritisch na ruime zege van Club Brugge tegen AS Monaco: "Begrijp het nog altijd niet"

Kyriani Sabbe kritisch na ruime zege van Club Brugge tegen AS Monaco: "Begrijp het nog altijd niet"

14:00
5
Yves Vanderhaeghe ziet RSC Anderlecht niet meedoen voor de prijzen dit seizoen

Yves Vanderhaeghe ziet RSC Anderlecht niet meedoen voor de prijzen dit seizoen

19:40
Fred Vanderbiest omschrijft zichzelf met een kenmerk waarin mensen hem niet herkennen

Fred Vanderbiest omschrijft zichzelf met een kenmerk waarin mensen hem niet herkennen

20:20
🎥 "Moeilijk om helder te denken": AS Monaco-verdediger likt zijn wonden na pandoering tegen Club Brugge

🎥 "Moeilijk om helder te denken": AS Monaco-verdediger likt zijn wonden na pandoering tegen Club Brugge

11:00
RWDM heeft goud in de handen met gouden handen

RWDM heeft goud in de handen met gouden handen

19:20
3
Positief nieuws uit de ziekenboeg van Beerschot: "Hij is weer helemaal fit"

Positief nieuws uit de ziekenboeg van Beerschot: "Hij is weer helemaal fit"

19:00
1
Boeckx en Degryse hebben wat te zeggen over keeperskwestie Club Brugge: "Dat mag ik hopen"

Boeckx en Degryse hebben wat te zeggen over keeperskwestie Club Brugge: "Dat mag ik hopen"

18/09
4
Nicolas Raskin krijgt uitstekend nieuws te horen bij Rangers

Nicolas Raskin krijgt uitstekend nieuws te horen bij Rangers

18:20
🎥 Carlos Forbs heeft wat te zeggen over Simon Mignolet na glansprestatie van Club Brugge tegen AS Monaco

🎥 Carlos Forbs heeft wat te zeggen over Simon Mignolet na glansprestatie van Club Brugge tegen AS Monaco

09:00
11
Dankzij geweldige Europese week: Belgische clubs mogen dromen van twee rechtstreekse tickets voor de Champions League

Dankzij geweldige Europese week: Belgische clubs mogen dromen van twee rechtstreekse tickets voor de Champions League

12:00
7
Anderlecht ziet twee spelers naar het WK U20 vertrekken, Cercle Brugge houdt het been stijf

Anderlecht ziet twee spelers naar het WK U20 vertrekken, Cercle Brugge houdt het been stijf

18:00
1
Zien we Jelle Vossen nog op het veld bij Zulte Waregem? "Dat hadden we beter moeten kaderen"

Zien we Jelle Vossen nog op het veld bij Zulte Waregem? "Dat hadden we beter moeten kaderen"

17:40
Waar ligt de toekomst van Philippe Clement? "Samen met de familie bepaald"

Waar ligt de toekomst van Philippe Clement? "Samen met de familie bepaald"

11:20
5
Opnieuw een blessure in de verdediging: Standard zonder vaste waarde naar Westerlo?

Opnieuw een blessure in de verdediging: Standard zonder vaste waarde naar Westerlo?

17:20
1
Enkel lachende gezichten na demonstratie van Club Brugge: "Contrast kon niet groter zijn"

Enkel lachende gezichten na demonstratie van Club Brugge: "Contrast kon niet groter zijn"

08:00
7
Stef Wils komt met slecht nieuws voor Antwerp: Aanvaller zal lange tijd aan de kant staan

Stef Wils komt met slecht nieuws voor Antwerp: Aanvaller zal lange tijd aan de kant staan

17:00
3
Stef Wils slaat mea culpa: "Ook voor mij is dit een leerproces"

Stef Wils slaat mea culpa: "Ook voor mij is dit een leerproces"

16:30
4
Coach Monaco buigt het hoofd voor Club Brugge en spaart maar één speler... Zelfs TD moest ingrijpen

Coach Monaco buigt het hoofd voor Club Brugge en spaart maar één speler... Zelfs TD moest ingrijpen

06:00
6
Sébastien Pocognoli en Union moeten na Europese stunt naar Racing Genk: "Ik verwacht een reactie"

Sébastien Pocognoli en Union moeten na Europese stunt naar Racing Genk: "Ik verwacht een reactie"

15:30
Vanderbiest hakt knoop door: Dit is de eerste doelman van KV Mechelen voor de komende wedstrijden

Vanderbiest hakt knoop door: Dit is de eerste doelman van KV Mechelen voor de komende wedstrijden

15:00
6
Brandon Mechele grijnsde zijn tanden bloot: "Ze zaten in onze broekzak" Reactie

Brandon Mechele grijnsde zijn tanden bloot: "Ze zaten in onze broekzak"

22:45
7
"Hij mag hoger mikken": Besnik Hasi hoopt plooien glad te strijken met Anderlecht-middenvelder

"Hij mag hoger mikken": Besnik Hasi hoopt plooien glad te strijken met Anderlecht-middenvelder

14:20
Hans Vanaken schitterde, maar... Nicky Hayen blijkt toch nog wat gefrustreerd: "Hebben we hem ook gezegd" Reactie

Hans Vanaken schitterde, maar... Nicky Hayen blijkt toch nog wat gefrustreerd: "Hebben we hem ook gezegd"

22:10
2
Club Brugge geeft Monaco voetballes: grandioze Vanaken leidt blauw-zwart naar 4-1 (en dat had veel meer kunnen zijn)

Club Brugge geeft Monaco voetballes: grandioze Vanaken leidt blauw-zwart naar 4-1 (en dat had veel meer kunnen zijn)

18/09
Besnik Hasi viseert de media: "Daar moeten jullie mee stoppen"

Besnik Hasi viseert de media: "Daar moeten jullie mee stoppen"

13:30
Fans van Barcelona krijgen jammerlijk nieuws te horen voor clash met PSG

Fans van Barcelona krijgen jammerlijk nieuws te horen voor clash met PSG

12:40
Absolute uitblinker bij Club Brugge stapt boos van het veld: Nicky Hayen moest hem tot de orde roepen

Absolute uitblinker bij Club Brugge stapt boos van het veld: Nicky Hayen moest hem tot de orde roepen

18/09
11
Jeremy Doku na nieuwe glansprestatie: "Ben op niveau aan het komen"

Jeremy Doku na nieuwe glansprestatie: "Ben op niveau aan het komen"

09:30
1
OFFICIEEL: Anderlecht-smaakmaker tekent bij tot 2029!

OFFICIEEL: Anderlecht-smaakmaker tekent bij tot 2029!

10:06
5
Michiel Jonckheere was ei zo na coach van Club NXT: "Als ze mij drie dagen later belden..."

Michiel Jonckheere was ei zo na coach van Club NXT: "Als ze mij drie dagen later belden..."

10:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 1
PSV PSV 1-3 Union SG Union SG
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 0-2 Arsenal Arsenal
Tottenham Tottenham 1-0 Villarreal Villarreal
Real Madrid Real Madrid 2-1 Marseille Marseille
SL Benfica SL Benfica 2-3 FK Qarabag FK Qarabag
Juventus Juventus 4-4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 0-0 Pafos FC Pafos FC
Slavia Praag Slavia Praag 2-2 Bodø Glimt Bodø Glimt
Bayern München Bayern München 3-1 Chelsea Chelsea
Ajax Ajax 0-2 Inter Milaan Inter Milaan
Liverpool FC Liverpool FC 3-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 4-0 Atalanta Atalanta
Club Brugge Club Brugge 4-1 Monaco Monaco
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 2-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 4-1 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle United Newcastle United 1-2 Barcelona Barcelona
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray Galatasaray
Manchester City Manchester City 2-0 Napoli Napoli

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over SK Beveren heeft een nieuw fenomeen tussen de doelpalen staan Vital Verheyen Vital Verheyen over Boudeweel lyrisch over Club Brugge-sterkhouder: "Wat hij aanraakte, veranderde in goud" Venom#13 Venom#13 over Peter Schmeichel steekt Senne Lammens onder de grond: "Manchester United heeft de verkeerde doelman aangetrokken" cartman_96 cartman_96 over RWDM heeft goud in de handen met gouden handen Swakke25 Swakke25 over DAZN sluit nieuwe deal: Opnieuw wat meer Belgisch voetbal te zien bij VRT Asgeir Sigurvinsson Asgeir Sigurvinsson over KAA Gent - FCV Dender EH: 1-0 Venom#13 Venom#13 over Positief nieuws uit de ziekenboeg van Beerschot: "Hij is weer helemaal fit" Jeroentanesy Jeroentanesy over "KAA Gent is top zes-materiaal" - Analist geeft redenen waarom het goed komt met de Buffalo's van Leko De Corrupte Rechter De Corrupte Rechter over Supporters van Beerschot zullen het graag horen: "Handtekeningen zijn gezet" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Stef Wils slaat mea culpa: "Ook voor mij is dit een leerproces" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved