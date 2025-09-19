Drama voor Club Brugge en Simon Mignolet die maanden aan de kant zal staan

Donderdagavond kon hij nog een strafschop stoppen, maar in de 19de minuut moest Simon Mignolet het veld verlaten. Vrijdag volgde verdere onderzoeken en het is een zwaar verdict voor de sterkhouder van Club Brugge.

Simon Mignolet is al jarenlang de sterkhouder bij Club Brugge. Dit bewees hij nogmaals in de Champions League wedstrijd tegen AS Monaco. Mignolet stond namelijk ijzersterk te keepen en stopte een levensbelangrijke strafschop die ervoor zorgde dat AS Monaca niet op voorsprong kwam.

Het noodlot sloeg echter toe bij de doelman in de 19de minuut. Hij greep naar de schaamstreek en vroeg zelf om een wissel. Dit was al een indicatie dat er iets ernstig aan de hand was met de ervaren doelman. Vrijdag stonden er verdere medische onderzoeken op het programma om meer uitsluitsel te geven over de blessure van Mignolet.



Het Nieuwsblad kwam met het nieuws naar buiten dat de blessure inderdaad ernstig is. Mignolet heeft namelijk een scheur opgelopen aan de pees van de adductoren. Enig opzoekwerk in the National Library of Medicine leert ons dat een inactiviteit van 3 maanden nodig is om terug te komen van deze blessure. Club Brugge kan gelukkig tijdens deze periode rekenen op Nordin Jackers die al meermaals heeft bewezen een meer dan waardige vervanger te zijn voor Simon Mignolet.