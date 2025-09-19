🎥 "Moeilijk om helder te denken": AS Monaco-verdediger likt zijn wonden na pandoering tegen Club Brugge

Waar er winnaars zijn, zijn er natuurlijk ook verliezers. Bij AS Monaco waren ze vanzelfsprekend niet tevreden met de prestatie tegen Club Brugge. Eric Dier vond het dan ook een terechte zege voor de Bruggelingen.

Na de nederlaag tegen Club Brugge is Monaco-verdediger Eric Dier uiteraard teleurgesteld: "Ik denk dat het altijd moeilijk is om direct na een wedstrijd te analyseren, vooralbij een wedstrijd zoals deze. Het is lastig om meteen helder te denken. Maar natuurlijk waren we helemaal niet tevreden."

"En ja, Club verdiende te winnen," benadrukt hij. "Het resultaat is duidelijk. We moeten het hoofd koel houden en niet bij de pakken blijven zitten. Niet naar anderen wijzen, maar eerder naar onszelf kijken en nadenken. Dat is het enige wat we kunnen doen op dit moment."



De Monegasken moesten het zonder Denis Zakaria moeten doen, een aderlating op het middenveld. Maar daaraan lag het niet volgens Dier: "Het gaat niet om individuen. Het is voetbal. Iedereen heeft geblesseerden en dat is geen excuus. Ik heb vertrouwen in elke speler.

Gemiste strafschop bleek cruciaal

Een cruciaal moment was de strafschop die Monaco miste in de eerste helft: "We kregen die penalty in de omschakeling. We hadden enkele goede omschakelingen in de eerste 10-15 minuten. Maar zij waren ook solide, goed georganiseerd, met duidelijke ideeën over hoe ze vanuit de verdediging wilden opbouwen en goede oplossingen boden. Dus ja, het was moeilijk om hen af te stoppen. Natuurlijk kunnen we veel beter. Maar men moet ook erkennen dat de tegenstander een zeer goede wedstrijd heeft gespeeld."

"Ik wil ook mijn excuses aanbieden aan de supporters die vandaag de verplaatsing hebben gemaakt. Ze doen enorme inspanningen om ons aan te moedigen, dus bedankt aan hen, en sorry," besluit hij.