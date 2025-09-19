🎥 "Moeilijk om helder te denken": AS Monaco-verdediger likt zijn wonden na pandoering tegen Club Brugge

Waar er winnaars zijn, zijn er natuurlijk ook verliezers. Bij AS Monaco waren ze vanzelfsprekend niet tevreden met de prestatie tegen Club Brugge. Eric Dier vond het dan ook een terechte zege voor de Bruggelingen.

Na de nederlaag tegen Club Brugge is Monaco-verdediger Eric Dier uiteraard teleurgesteld: "Ik denk dat het altijd moeilijk is om direct na een wedstrijd te analyseren, vooralbij  een wedstrijd zoals deze. Het is lastig om meteen helder te denken. Maar natuurlijk waren we helemaal niet tevreden."

"En ja, Club verdiende te winnen," benadrukt hij. "Het resultaat is duidelijk. We moeten het hoofd koel houden en niet bij de pakken blijven zitten. Niet naar anderen wijzen, maar eerder naar onszelf kijken en nadenken. Dat is het enige wat we kunnen doen op dit moment."

De Monegasken moesten het zonder Denis Zakaria moeten doen, een aderlating op het middenveld. Maar daaraan lag het niet volgens Dier: "Het gaat niet om individuen. Het is voetbal. Iedereen heeft geblesseerden en dat is geen excuus. Ik heb vertrouwen in elke speler.

Gemiste strafschop bleek cruciaal

Een cruciaal moment was de strafschop die Monaco miste in de eerste helft: "We kregen die penalty in de omschakeling. We hadden enkele goede omschakelingen in de eerste 10-15 minuten. Maar zij waren ook solide, goed georganiseerd, met duidelijke ideeën over hoe ze vanuit de verdediging wilden opbouwen en goede oplossingen boden. Dus ja, het was moeilijk om hen af te stoppen. Natuurlijk kunnen we veel beter. Maar men moet ook erkennen dat de tegenstander een zeer goede wedstrijd heeft gespeeld."

"Ik wil ook mijn excuses aanbieden aan de supporters die vandaag de verplaatsing hebben gemaakt. Ze doen enorme inspanningen om ons aan te moedigen, dus bedankt aan hen, en sorry," besluit hij.

Champions League
Club Brugge
Monaco

Domper op de feestvreugde? Sterkhouder van Club Brugge mogelijks wekenlang uit de roulatie

12:20
Dankzij geweldige Europese week: Belgische clubs mogen dromen van twee rechtstreekse tickets voor de Champions League

12:00
🎥 Carlos Forbs heeft wat te zeggen over Simon Mignolet na glansprestatie van Club Brugge tegen AS Monaco

09:00
Waar ligt de toekomst van Philippe Clement? "Samen met de familie bepaald"

11:20
Enkel lachende gezichten na demonstratie van Club Brugge: "Contrast kon niet groter zijn"

08:00
Fans van Barcelona krijgen jammerlijk nieuws te horen voor clash met PSG

12:40
Hayen reageert op 'incidentje' met Onyedika en blessure van Mignolet

07:00
Coach Monaco buigt het hoofd voor Club Brugge en spaart maar één speler... Zelfs TD moest ingrijpen

06:00
Brandon Mechele grijnsde zijn tanden bloot: "Ze zaten in onze broekzak" Reactie

22:45
LIVE: Ivan Leko is streng voor de troepen na 'slechte trainingsweek'

12:10
Hans Vanaken schitterde, maar... Nicky Hayen blijkt toch nog wat gefrustreerd: "Hebben we hem ook gezegd" Reactie

22:10
Absolute uitblinker bij Club Brugge stapt boos van het veld: Nicky Hayen moest hem tot de orde roepen

21:10
Club Brugge geeft Monaco voetballes: grandioze Vanaken leidt blauw-zwart naar 4-1 (en dat had veel meer kunnen zijn)

20:39
Jeremy Doku na nieuwe glansprestatie: "Ben op niveau aan het komen"

09:30
Boeckx en Degryse hebben wat te zeggen over keeperskwestie Club Brugge: "Dat mag ik hopen"

19:00
OFFICIEEL: Anderlecht-smaakmaker tekent bij tot 2029!

10:06
Michiel Jonckheere was ei zo na coach van Club NXT: "Als ze mij drie dagen later belden..."

10:00
Ex-middenvelder van Union en Standard heeft nieuwe uitdaging beet

08:40
Van absolute sterkhouder naar bankzitter: Doelman van Cercle hoopt op winters vertrek

08:20
DAZN sluit nieuwe deal: Opnieuw wat meer Belgisch voetbal te zien bij VRT

07:40
Peter Schmeichel steekt Senne Lammens onder de grond: "Manchester United heeft de verkeerde doelman aangetrokken"

07:00
Supporters van Beerschot zullen het graag horen: "Handtekeningen zijn gezet"

07:20
Bart Verhaeghe dropt een (gekend) bommetje: "Club Brugge is klaar om de uitzendrechten individueel te verkopen"

19:40
Nederland in de ban van boude voorspelling: "Zo kan Noa Lang volgend jaar worden uitgeleend aan Club Brugge"

21:40
Een rondje dansen op Het Kampioenenbal: dit zijn alle uitslagen in de Champions League

23:00
OFFICIEEL: The Special One tekent zijn contract bij SL Benfica op een héél speciale manier

22:00
OFFICIEEL: Anderlecht bevestigt extra wedstrijd in Lotto Park

22:30
Diego Simeone reageert op incident met Liverpool-fans en slaat mea culpa

21:20
Barça met de handen in het haar: 'PSG komt op bezoek in Champions League voor... amper 6.000 toeschouwers'

20:20
Jan-Carlo Simic praat over eerste week in Saoedi-Arabië én heeft iets opvallends te zeggen over Olivier Renard

21:00
Degreef gaat te vaak over de schreef: Anderlecht-talent moet zich spiegelen aan ex-speler van paars-wit

20:40
In het hoofd van Marc Coucke: Dit is het (haalbare?) plan van Anderlecht-eigenaar met Romelu Lukaku

20:00
ESPN meldt akkoord over contractverlenging van Lionel Messi. En dat is niét het verrassende deel van het nieuws

19:20
OH Leuven schrijft geschiedenis en mag naar League Phase Champions League

23:30
Wat denken ze in Frankrijk van duel van AS Monaco tegen Club Brugge?

18:00
Tresoldi schat het verschil in tussen Duitsland en België en heeft boodschap voor de Brugse fans

16:30
