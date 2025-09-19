Domper op de feestvreugde? Sterkhouder van Club Brugge mogelijks wekenlang uit de roulatie

Ei zo na was het een perfecte avond voor Club Brugge. Maar de blessure van doelman Simon Mignolet is toch een kleine smet op de eclatante zege tegen AS Monaco. Mist hij de volgende opdracht in de Champions League?

Het was een bewogen eerste helft voor Simon Mignolet. Eerst kreeg hij een strafschop tegen. Hij wist de elfmeter te keren, waarna hij nog geen incasseerde wegens te ostentatief vieren omdat hij het zelf geen penalty vond.

Maar enkele minuten later moest hij geblesseerd naar de kant. Nordin Jackers maakte zijn opwachting. Hij wees naar de schaamstreek en moest het strijdtoneel verlaten. Volgens Het Laatste Nieuws zal een scan uitsluitsel moeten brengen over de ernst van de blessure.



Scheur in de lies?

Want als Mignolet met een scheur in de lies zit, zal hij zeker enkele weken aan de kant staan. Binnen twee weken speelt Club zijn volgende partij in de Champions League. Het trekt naar het Atalanta van gewezen publiekslieveling Charles De Ketelaere.

Mogelijks komt die wedstrijd dus te vroeg voor Mignolet. Duidelijkheid daarover wordt in de loop van het weekend verwacht. Hoe dan ook ging, volgens het rotatieschema van Nicky Hayen, Jackers sowieso in doel staan komend weekend tegen Sint-Truiden.

Maar het kan dus goed zijn dat er de komende weken niet kan geroteerd worden in doel en dat Jackers alle wedstrijden voor zijn rekening zal (moeten) nemen. Na Sint-Truiden speelt Club volgende week ook een inhaalwedstrijd tegen Westerlo.