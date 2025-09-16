Sprookje van Union gaat onverminderd verder: Nederlandse kampioen in de pan gehakt

Het verhaal van Union SG in de League Phase van de Champions League kon niet veel mooier beginnen dan het deed tegen PSV Eindhoven. De kampioen van België was uiteindelijk een maatje te sterk voor de kampioen van Nederland.

Union begon aan zijn Europees avontuur met een pittige uitwedstrijd bij PSV Eindhoven. Het was wel meteen van moeten voor de Brusselaars als ze de volgende ronde wilden halen. Burgess stond gewoon in de basis ondanks interesse uit Saoedi-Arabië, in de spits zagen we Promise David én Kevin Rodriguez.

Geen schrik dus bij Pocognoli, dat zijn Union met aanvallende intenties de wei in stuurde. Dat had natuurlijk ook wel wat gevaren, want er zat best wel wat ruimte in de rug. Van Bommel - zoon van de ex-coach van Antwerp - profiteerde daar een paar keer van, maar onder meer Saibari profiteerde niet.

Droomstart voor Union SG

Toen aan de overkant Burgess werd aangetrapt door Pepi, kon de ref niet anders dan de bal op de stip leggen. Promise David schoot vanop elfmeter de Brusselaars zo meteen op voorsprong: een droomstart voor Union.

Na de 0-1 probeerde PSV wel, maar het was Union dat het gretigst was en keer op keer druk zette op de bal. Toen El Hadj op wandel mocht was er wel erg weinig Nederlandse druk en zo kon hij heel erg knap en via de paal de dubbele voorsprong verzorgen.

Dat was meteen ook de ruststand. Een nieuwe Lampenclub na de rust? Neen, niet meteen. Union SG liet de thuisploeg wel wat meer komen, maar meer dan een paar reddingen van Scherpen leverde dat niet op. Ook een kopbal van Pepi zorgde niet voor de aansluitingstreffer.

Late eerredder voor PSV brengt geen zoden aan de dijk

Op een stilstaande fase - hoe kan het ook anders - maakte MacAllister er uiteindelijk zelfs nog 0-3 van. Daardoor was de veer helemaal gebroken bij de Nederlanders, dat wel nog de eer kon redden toen een bal niet wegraakte uit de Brusselse rechthoek.

Die 1-3 kan mogelijk enkel in de eindafrekening nog van belang zijn als het doelsaldo zou spelen in het verschil tussen wel of geen top-24, maar op dinsdagavond kon het het feestje van een sterk Union niet drukken. De droom gaat verder, het sprookje ook.