't Was héél wat minder plezant voor de jonkies: Union krijgt enorm pak slaag in Youth League

Union SG beleefde vanavond een droomstart van de Champions League-campagne. Voor de jonkies van de Belgische landskampioen was het een pak minder plezant.

Union SG begon de Champions League-campagne met een knalprestatie en een 1-3-overwinning op het veld van PSV Eindhoven. Met andere woorden: een droomstart.

Ook de jonkies van Les Unionistes begonnen vanavond aan hun Europees avontuur. Ook de U19 van Union trok in het kader van de Youth League naar Eindhoven.



Lees ook... 🎥 Eindhoven was zijn speelveld! Herbeleef het héérlijke doelpunt van El Hadj in de Champions League

Het werd echter een debuut in minuut. De Lampenclub bleek veel te sterk en won de wedstrijd uiteindelijk met zware 6-2-cijfers.

En dat zijn we in België niet gewend. De voorbije seizoenen maakten de jonkies van RSC Anderlecht, Club Brugge en KRC Genk indruk op het prestigieuze toernooi.

Géén profvoetballers

Hét verschil: de meeste spelers van Union U19 zijn momenteel zelfs nog geen prof. En dat is het héél lastig om tegen een club als PSV het verschil te maken.