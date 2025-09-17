Nederlandse kranten ferm onder de indruk van Union SG, PSV de grond ingeboord

In Eindhoven heerst ontgoocheling na de 1-3-nederlaag tegen Union Saint-Gilloise in de Champions League. Een debuutzege voor de Belgische kampioen, maar bij de Nederlandse kranten klinkt de kritiek snoeihard richting PSV. "Ze werden gewoon afgetroefd op modern voetbal."

Het Algemeen Dagblad spaarde de landskampioen niet. “Bij PSV willen ze het niet horen, maar het is voor de club duidelijk zoeken naar een nieuw evenwicht. Na een transferzomer waarin het team een gedaanteverwisseling onderging, oogt PSV uitermate kwetsbaar. Union wist die kwetsbaarheid genadeloos bloot te leggen.”

Nog scherper: “Union was een van de tegenstanders waartegen PSV de punten had moeten pakken, maar PSV werd afgeschminkt door een debutant op Champions League-niveau.”



Voetbal International analyseerde het tactisch en concludeerde: “PSV belandde in de fuik van Union.” Het blad wees erop dat de Belgen in het recente verleden al Ajax, Twente en Feyenoord uitschakelden. “Toch bleek de Brusselse cocktail opnieuw akelig giftig.”

Youri Mulder zag Union domineren in "modern voetbal"

Ook De Telegraaf had het over een “enorme deceptie”. “Aan de pijnlijke 1-7 van vorig seizoen tegen Arsenal wilde Peter Bosz niet herinnerd worden, maar meteen in de eerste groepsmatch liep PSV alweer tegen een afgang aan. Royale Union Saint-Gilloise gaf PSV bij hun Champions League-debuut een flink pak op de broek: 1-3.”

Voetbalzone liet er evenmin twijfel over bestaan. “Een abominabel PSV is thuis afgeslacht door Union. Het was een schandalige nederlaag.” De site wees op het gebrek aan energie en weerbaarheid bij de thuisploeg.

Bij Ziggo Sport legde analist Youri Mulder de vinger op de wonde. “PSV werd totaal geklopt op loopvermogen. Kijk naar die Niang: die blijft maar gaan. En die twee spitsen, David en Rodriguez, lopen zich helemaal leeg. PSV was er niet tegen opgewassen. Ze werden gewoon afgetroefd op modern voetbal en atletisch vermogen.”