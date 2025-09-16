🎥 Eindhoven was zijn speelveld! Herbeleef het héérlijke doelpunt van El Hadj in de Champions League

🎥 Eindhoven was zijn speelveld! Herbeleef het héérlijke doelpunt van El Hadj in de Champions League
Foto: © photonews

Union SG leverde vanavond een knalprestatie af in Eindhoven. De Belgische landskampioen rolde de Nederlandse landskampioen op eigen veld op met 1-3. Getekend, Anouar Ait El Hadj.

Union SG kon deze editie van de Champions League niét beter beginnen. Les Unionistes swingden voorbij PSV op Het Kampioenenbal.

Dé uitblinker van de avond: Anouar Ait El Hadj. Wees er maar zeker van dat de naam van het jeugdproduct van RSC Anderlecht vanavond gretig is neergepend door scouts.

El Hadj zag het levenslicht dan wel in Brussel - voor de muggenzifters onder ons: in Molenbeek - maar het leek alsof Eindhoven zijn speelveld was. Al werkte PSV wél mee.

De Lampenclub gaf El Hadj héél véél ruimte. Al is het de verdienste van de 23-jarige creatieveling dat hij er het maximum heeft uitgehaald.

Getekend, El Hadj

Wat te zeggen van zijn doelpunt? Bal meenemen, meters maken, tegenstander(s) verschalken en heerlijk afwerken. Getekend, El Hadj!

