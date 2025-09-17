Union viert historische zege met een stevig glas: "Whisky of rum, wat ze maar hebben"

Union viert historische zege met een stevig glas: "Whisky of rum, wat ze maar hebben"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union Sint-Gillis heeft geschiedenis geschreven: een allereerste Champions League-wedstrijd ooit en meteen een stuntzege op het veld van PSV. Waar Eindhoven in rouw gedompeld werd, barstte in Brussel en omstreken een feestje los.

Christian Burgess kon zijn geluk niet op. “Dit is ongelooflijk. PSV is een heel sterke ploeg en wij stonden hier gewoon 0-3 voor. Dat hadden we zelf niet durven hopen. Dit was een héél goede prestatie”, glunderde de Engelse verdediger.

En bij zulke prestaties hoort… een stevige dorst. “De Champions League is nieuw voor ons. We proberen ervan te genieten. Ik zal er vanavond wat op drinken. Whisky of rum, wat ze maar hebben aan de bar”, lachte Burgess.

Lees ook... Sébastien Pocognoli, trotse dirigent, zegt wat er allemaal door zijn hoofd ging én "wat hij niet leuk vond"

Burgess ging de bar plunderen

Welke fles er uiteindelijk opengetrokken werd, is niet helemaal duidelijk. Wat wél vaststaat: PSV had diezelfde avond vermoedelijk zin in iets veel sterkers. Bij voorkeur met ijsblokjes om de pijn te verzachten.

Union-fans zagen hun helden niet alleen drie keer scoren, maar ook drie keer klinken. Een historische avond in Eindhoven kreeg zo een even historisch vervolg.

Of Burgess deze ochtend fris op de bus zat, is een open vraag. Maar na de eerste Champions League-zege ooit mag zelfs de strengste coach hem die whisky of rum wel vergeven. Santé, Union!

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
PSV
Union SG
Christian Burgess

Meer nieuws

Sébastien Pocognoli, trotse dirigent, zegt wat er allemaal door zijn hoofd ging én "wat hij niet leuk vond"

Sébastien Pocognoli, trotse dirigent, zegt wat er allemaal door zijn hoofd ging én "wat hij niet leuk vond"

08:20
Kana, Ait El Hadj, Sardella, Debast: de "ketten" van Kompany bewijzen zijn gelijk, enkele jaren later

Kana, Ait El Hadj, Sardella, Debast: de "ketten" van Kompany bewijzen zijn gelijk, enkele jaren later

11:40
4
Nederlandse kranten ferm onder de indruk van Union SG, PSV de grond ingeboord

Nederlandse kranten ferm onder de indruk van Union SG, PSV de grond ingeboord

07:40
Union-voorzitter Muzio stuurt op tv verrassende boodschap naar Anderlecht en zijn fans

Union-voorzitter Muzio stuurt op tv verrassende boodschap naar Anderlecht en zijn fans

10:30
5
Vincent Kompany trekt aan alarmbel en wijst naar Premier League-clubs

Vincent Kompany trekt aan alarmbel en wijst naar Premier League-clubs

11:20
1
🎥 Eindhoven was zijn speelveld! Herbeleef het héérlijke doelpunt van El Hadj in de Champions League

🎥 Eindhoven was zijn speelveld! Herbeleef het héérlijke doelpunt van El Hadj in de Champions League

22:30
7
't Was héél wat minder plezant voor de jonkies: Union krijgt enorm pak slaag in Youth League

't Was héél wat minder plezant voor de jonkies: Union krijgt enorm pak slaag in Youth League

22:00
Sprookje van Union gaat onverminderd verder: Nederlandse kampioen in de pan gehakt

Sprookje van Union gaat onverminderd verder: Nederlandse kampioen in de pan gehakt

20:36
Thorsten Fink pakt stevig door na kritiek na Anderlecht en geeft iedereen lik op stuk

Thorsten Fink pakt stevig door na kritiek na Anderlecht en geeft iedereen lik op stuk

11:00
Analist Frank Boeckx vreest voor Club Brugge: "Er wordt vaak vergeten hoeveel geluk ze hebben gehad"

Analist Frank Boeckx vreest voor Club Brugge: "Er wordt vaak vergeten hoeveel geluk ze hebben gehad"

10:00
19
Enter José Mourinho: trainer ontslagen na debacle, The Special One keert terug naar zijn ex-club

Enter José Mourinho: trainer ontslagen na debacle, The Special One keert terug naar zijn ex-club

09:20
LIVE: Kan Genk thuis tegen Charleroi wel overtuigen?

LIVE: Kan Genk thuis tegen Charleroi wel overtuigen?

09:15
Ex-coach Philippe Clement weet precies hoe Club Brugge van Monaco kan winnen

Ex-coach Philippe Clement weet precies hoe Club Brugge van Monaco kan winnen

08:00
Ferme tegenslag alweer voor Besnik Hasi en Anderlecht: cruciale pion blijft nog vrij lang in ziekenboeg

Ferme tegenslag alweer voor Besnik Hasi en Anderlecht: cruciale pion blijft nog vrij lang in ziekenboeg

08:40
1
Club Brugge-kapitein Hans Vanaken: "Zware groep? Vorig jaar ook"

Club Brugge-kapitein Hans Vanaken: "Zware groep? Vorig jaar ook"

07:14
Toeval bestaat niét: 'Terugkeer van De Bruyne naar Manchester City is in scène gezet en gepland door UEFA'

Toeval bestaat niét: 'Terugkeer van De Bruyne naar Manchester City is in scène gezet en gepland door UEFA'

07:00
3
De Belgische transfermarkt sloot later dan de rest en... dat zorgt voor een héél opvallende statistiek

De Belgische transfermarkt sloot later dan de rest en... dat zorgt voor een héél opvallende statistiek

06:30
Heeft Zulte Waregem eindelijk de formule gevonden? Analyse

Heeft Zulte Waregem eindelijk de formule gevonden?

06:00
Een rondje dansen op Het Kampioenenbal: dit zijn alle uitslagen in de Champions League

Een rondje dansen op Het Kampioenenbal: dit zijn alle uitslagen in de Champions League

23:00
1
'Mats Rits onderzoekt of er juridische stappen mogelijk zijn na verbanning bij Anderlecht'

'Mats Rits onderzoekt of er juridische stappen mogelijk zijn na verbanning bij Anderlecht'

21:40
31
Puntenaftrek of degradatie? Waarom Chelsea niét de straf moet vrezen die Manchester City wél boven het hoofd hangt

Puntenaftrek of degradatie? Waarom Chelsea niét de straf moet vrezen die Manchester City wél boven het hoofd hangt

21:20
Bayern-icoon laat er geen twijfel over bestaan: Vincent Kompany mag niet falen

Bayern-icoon laat er geen twijfel over bestaan: Vincent Kompany mag niet falen

21:00
1
Real Madrid wil voetbalwereld op grondvesten laten daveren: "Verborgen agenda'" en "We dienen klacht in bij FIFA"

Real Madrid wil voetbalwereld op grondvesten laten daveren: "Verborgen agenda'" en "We dienen klacht in bij FIFA"

20:20
14
Club Brugge kan de hele heisa rond de doelmannenkwestie zelf héél snel én simpel ontmijnen Analyse

Club Brugge kan de hele heisa rond de doelmannenkwestie zelf héél snel én simpel ontmijnen

20:00
5
Toekomst aan de jeugd: Afrikaanse academie speelt tegen Genk, Club en Mechelen - jonge spelers vallen op

Toekomst aan de jeugd: Afrikaanse academie speelt tegen Genk, Club en Mechelen - jonge spelers vallen op

20:40
1
Heeft Raad van Bestuur van Anderlecht de macht van Vandenhaute wél aan banden gelegd? CEO Sports legt uit

Heeft Raad van Bestuur van Anderlecht de macht van Vandenhaute wél aan banden gelegd? CEO Sports legt uit

19:40
3
🎥 Rayane Bounida liet monden weer openvallen ondanks verlies: "Je moet de supporters ook plezieren"

🎥 Rayane Bounida liet monden weer openvallen ondanks verlies: "Je moet de supporters ook plezieren"

19:00
'Joan Laporta wil zichzelf opvolgen als voorzitter van Barça en belooft fans een absolute monstertransfer'

'Joan Laporta wil zichzelf opvolgen als voorzitter van Barça en belooft fans een absolute monstertransfer'

19:20
2
Wat deden de Flames in Duitsland en Nederland?

Wat deden de Flames in Duitsland en Nederland?

19:30
Hoe gaat Christian Burgess zich gedragen in de Champions League? "Als ik 'certain things' moet doen..."

Hoe gaat Christian Burgess zich gedragen in de Champions League? "Als ik 'certain things' moet doen..."

16/09
1
Statistiekenbureau voorspelt waar Club Brugge en Union gaan eindigen in de League Phase

Statistiekenbureau voorspelt waar Club Brugge en Union gaan eindigen in de League Phase

12:40
20
Dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 in de Jupiler Pro League: Nathan Verboomen krijgt topduel

Dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 in de Jupiler Pro League: Nathan Verboomen krijgt topduel

17:20
De beste transfer van KAA Gent is niet Michal Skoras, maar ... Opinie

De beste transfer van KAA Gent is niet Michal Skoras, maar ...

18:40
Naast de Belgen van Club en Union: deze 24 landgenoten zitten ook in de Champions League

Naast de Belgen van Club en Union: deze 24 landgenoten zitten ook in de Champions League

18:20
4
OFFICIEEL: Club Brugge heeft héél verrassend contractnieuws over Joel Ordoñez

OFFICIEEL: Club Brugge heeft héél verrassend contractnieuws over Joel Ordoñez

17:30
3
Ex-Antwerp-trainer Mark van Bommel enorm nerveus voor vanavond: "Hij kan en moet beter"

Ex-Antwerp-trainer Mark van Bommel enorm nerveus voor vanavond: "Hij kan en moet beter"

12:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 1
PSV PSV 1-3 Union SG Union SG
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao - Arsenal Arsenal
Tottenham Tottenham 1-0 Villarreal Villarreal
Real Madrid Real Madrid - Marseille Marseille
SL Benfica SL Benfica - FK Qarabag FK Qarabag
Juventus Juventus 4-4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18:45 Pafos FC Pafos FC
Slavia Praag Slavia Praag 18:45 Bodø Glimt Bodø Glimt
Bayern München Bayern München 21:00 Chelsea Chelsea
Ajax Ajax 21:00 Inter Milaan Inter Milaan
Liverpool FC Liverpool FC 21:00 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 21:00 Atalanta Atalanta
Club Brugge Club Brugge 18/09 Monaco Monaco
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 18/09 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 18/09 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle United Newcastle United 18/09 Barcelona Barcelona
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 18/09 Galatasaray Galatasaray
Manchester City Manchester City 18/09 Napoli Napoli

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Analist Frank Boeckx vreest voor Club Brugge: "Er wordt vaak vergeten hoeveel geluk ze hebben gehad" 1872 1872 over Kana, Ait El Hadj, Sardella, Debast: de "ketten" van Kompany bewijzen zijn gelijk, enkele jaren later rudi maerevoet rudi maerevoet over Union-voorzitter Muzio stuurt op tv verrassende boodschap naar Anderlecht en zijn fans franchi franchi over Waarom ze bij Club Brugge een kaarsje doen branden: ze hebben hun aanjager nodig jawaddedadde jawaddedadde over Vincent Kompany trekt aan alarmbel en wijst naar Premier League-clubs TatstOn TatstOn over 🎥 Eindhoven was zijn speelveld! Herbeleef het héérlijke doelpunt van El Hadj in de Champions League Nelvafrel Nelvafrel over Heeft Raad van Bestuur van Anderlecht de macht van Vandenhaute wél aan banden gelegd? CEO Sports legt uit Stefaan_82 Stefaan_82 over Statistiekenbureau voorspelt waar Club Brugge en Union gaan eindigen in de League Phase Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Goal en bijna-rood voor debutant: dit heeft hij te zeggen over eerste kwartier in Jupiler Pro League Vital Verheyen Vital Verheyen over Naast de Belgen van Club en Union: deze 24 landgenoten zitten ook in de Champions League Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved