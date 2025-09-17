Union viert historische zege met een stevig glas: "Whisky of rum, wat ze maar hebben"

Union Sint-Gillis heeft geschiedenis geschreven: een allereerste Champions League-wedstrijd ooit en meteen een stuntzege op het veld van PSV. Waar Eindhoven in rouw gedompeld werd, barstte in Brussel en omstreken een feestje los.

Christian Burgess kon zijn geluk niet op. “Dit is ongelooflijk. PSV is een heel sterke ploeg en wij stonden hier gewoon 0-3 voor. Dat hadden we zelf niet durven hopen. Dit was een héél goede prestatie”, glunderde de Engelse verdediger.

En bij zulke prestaties hoort… een stevige dorst. “De Champions League is nieuw voor ons. We proberen ervan te genieten. Ik zal er vanavond wat op drinken. Whisky of rum, wat ze maar hebben aan de bar”, lachte Burgess.



Burgess ging de bar plunderen

Welke fles er uiteindelijk opengetrokken werd, is niet helemaal duidelijk. Wat wél vaststaat: PSV had diezelfde avond vermoedelijk zin in iets veel sterkers. Bij voorkeur met ijsblokjes om de pijn te verzachten.

Union-fans zagen hun helden niet alleen drie keer scoren, maar ook drie keer klinken. Een historische avond in Eindhoven kreeg zo een even historisch vervolg.

Of Burgess deze ochtend fris op de bus zat, is een open vraag. Maar na de eerste Champions League-zege ooit mag zelfs de strengste coach hem die whisky of rum wel vergeven. Santé, Union!