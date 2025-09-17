Sébastien Pocognoli, trotse dirigent, zegt wat er allemaal door zijn hoofd ging én "wat hij niet leuk vond"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
0 reacties
Foto: © photonews

Union Saint-Gilloise beleefde een euforische avond na hun overwinning op PSV. Sébastien Pocognoli sprak met veel plezier en trots over die stuntoverwinning tijdens de persconferentie.

Na België is nu ook Europa overtuigd: Union liet zien even sterk te zijn in de Champions League als in de Pro League. De 1-3 overwinning op PSV lanceert de campagne ideaal en waarschuwt de komende tegenstanders: het team zal geen eenvoudige prooi zijn.

Sébastien Pocognoli verscheen terecht met een glimlach op de persconferentie: "Ik ben zeer tevreden over de intensiteit, het druk zetten, de samenhang en het respecteren van het spelplan. Compleet voetbal. Het was prachtig om te zien. Ik heb er echt van genoten; collectief was het fantastisch. Het was nog niet perfect, maar het was een van de beste wedstrijden sinds ik trainer ben", zegt hij, geciteerd door Het Nieuwsblad.

Het systeem blijft zich bewijzen

Union is een goed geoliede machine geworden: "Het spelplan wordt al maanden goed uitgevoerd. Het maakt niet uit welke spelers er het team inkomen, er zijn geen problemen. Neem Rasmussen, die vorig jaar geen basisspeler was, maar vandaag een fantastische wedstrijd speelt. Zorgane, die nieuw was. Rodriguez, die vorig jaar ook geen basisspeler was. Ook hij speelt al wekenlang op een hoog niveau. We moesten ook snel de nieuwe spelers integreren. Dat is de verdienste van de technische staf, maar ook de spelers die perfect spelen."

De avond van gisteren is een nieuwe mijlpaal in de clubgeschiedenis: "Een speciaal moment, maar er zijn er nog geweest. Het kampioenschap, de eerste overwinning in de Champions League, de eerste in de Europa League, de eerste in de competitie vorig jaar. Het zijn allemaal belangrijke momenten. Ik ben ook erg blij voor iedereen in de club. Dit soort wedstrijden spelen, dat is een terugblik op alles wat we door de jaren heen hebben bereikt."

Maar Pocognoli zou niet Pocognoli zijn als hij niet enkele dingen aan te merken had op het spel van zijn mannen: "Er waren ook veel dingen die ik vandaag niet leuk vond. Ik denk dat er momenten waren waarop we veel beter hadden kunnen spelen met de bal aan de voet. Bijvoorbeeld, we waren vorig seizoen beter aan de bal tegen Twente. We waren ook beter tegen Ajax. We hadden toen niet dezelfde offensieve profielen. Vandaag speelden we iets directer."

