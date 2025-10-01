Dan toch! Newcastle United maakt gehakt van Union SG: meer dan één maatje te sterk

19 wedstrijden zonder nederlaag, maar daar maakte Newcastle met overtuiging een einde aan. De Engelsen waren oppermachtig aan de bal en kregen ook twee strafschoppen mee. Maar tegen dit soort kaliber van ploegen zijn de Brusselaars nog niet opgewassen. 0-4 en daar was weinig op te zeggen.

Union SG heeft het verschil ervaren tussen de kampioen van de Eredivisie en de nummer 5 van de Premier League vorig seizoen. Het kwaliteitsverschil, de intensiteit en de fysiek is nog net iets anders. De marktwaarde van de Engelsen ligt op zo'n 560 miljoen euro...

Afgeweken schot: 0-1

Neem nu die Anthony Elanga. Wat een speler! De Zweedse Kameroener maakte Leysen vanaf minuut 1 het leven zuur: snel, technisch sterk en een voorzet waar velen jaloers op zijn. Newcastle voerde direct de druk op, maar Union weerstond zonder grote kansen weg te geven.

Af en toe kwamen ze er zelf ook eens uit. Maar na een kwartier duwde Newcastle even het gaspedaal in. Union kreeg de bal niet meer weg. Het was wachten tot er eens eentje goed viel voor de Engelsen. En dat gebeurde ook. Tonali nam een afvallende bal na een corner in één keer op de slof en zag zijn schot via Woltemade binnen gaan.

Scherpen stond op het verkeerde been en kon niets meer doen. Union reageerde, maar David en Rodriguez stonden tegen Botman en Thiaw. Dat zijn twee verdedigers waartegen Burgess er klein uitziet. Het was moeilijk om erdoor te komen, om het zacht uit te drukken.

Penalty net voor de rust

Union hoopte met de 0-1 de rust in te gaan en Ait El Hadj had zelfs kunnen gelijkmaken, maar het draaide anders uit. Elanga - weer hij - werd op zijn flank gelanceerd en kwam naar binnen. Leysen zag een kans om de bal te tackelen, maar op het laatste moment gaf de winger het leer nog een duwtje en Leysen had enkel been mee. Penalty en Gordon zette om: 0-2.

Al snel werd duidelijk dat Union niets ging rapen tegen een ploeg met zoveel sterspelers. Nochtans kreeg Khalaili net na de rust dé kans op de 1-2 op aangeven van invaller Giger, maar hij schoot één op één met Pope naast. Dat zijn de kansen die je moet afwerken als je op punten hoopt.

Tweede penalty, tweede keer Leysen

Het geluk zat ook niet aan de kant van Union. Want na een dubbele redding van Pope op schoten van Niang en Zorgane werd er aan de overkant weer een penalty gefloten. Woltemade duwde Leysen en die kreeg zo de bal tegen de arm. De ref hield er blijkbaar geen rekening mee en Gordon klaarde de klus opnieuw: 0-3.

Union probeerde de eerredder nog te scoren en had met Ait El Hadj en Boufal nog twee goeie kansen, maar op de counter werd het toch nog 0-4. Barnes legde de eindscore vast. Het werd een afstraffing, maar is dat een schande tegen zo'n ploeg? Al weten ze bij Union nu ook wat hen nog te wachten staat...