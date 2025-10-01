Union SG Union SG
0-4
Newcastle United Newcastle United
usgUnion SG
newNewcastle United
0-1
17' Nick Woltemade (Sandro Tonali)
0-2
43' Anthony Gordon (pen)
0-3
64' Anthony Gordon (pen)
0-4
80' Harvey Lewis Barnes (William Osula)
Datum: 01/10/2025 18:45
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 2
Stadion: Joseph Marien stadion
Dan toch! Newcastle United maakt gehakt van Union SG: meer dan één maatje te sterk
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Anderlecht
| 35 reacties
Dan toch! Newcastle United maakt gehakt van Union SG: meer dan één maatje te sterk

19 wedstrijden zonder nederlaag, maar daar maakte Newcastle met overtuiging een einde aan. De Engelsen waren oppermachtig aan de bal en kregen ook twee strafschoppen mee. Maar tegen dit soort kaliber van ploegen zijn de Brusselaars nog niet opgewassen. 0-4 en daar was weinig op te zeggen.

Union SG heeft het verschil ervaren tussen de kampioen van de Eredivisie en de nummer 5 van de Premier League vorig seizoen. Het kwaliteitsverschil, de intensiteit en de fysiek is nog net iets anders. De marktwaarde van de Engelsen ligt op zo'n 560 miljoen euro...

Afgeweken schot: 0-1

Neem nu die Anthony Elanga. Wat een speler! De Zweedse Kameroener maakte Leysen vanaf minuut 1 het leven zuur: snel, technisch sterk en een voorzet waar velen jaloers op zijn. Newcastle voerde direct de druk op, maar Union weerstond zonder grote kansen weg te geven.

Af en toe kwamen ze er zelf ook eens uit. Maar na een kwartier duwde Newcastle even het gaspedaal in. Union kreeg de bal niet meer weg. Het was wachten tot er eens eentje goed viel voor de Engelsen. En dat gebeurde ook. Tonali nam een afvallende bal na een corner in één keer op de slof en zag zijn schot via Woltemade binnen gaan. 

Scherpen stond op het verkeerde been en kon niets meer doen. Union reageerde, maar David en Rodriguez stonden tegen Botman en Thiaw. Dat zijn twee verdedigers waartegen Burgess er klein uitziet. Het was moeilijk om erdoor te komen, om het zacht uit te drukken. 

Penalty net voor de rust

Union hoopte met de 0-1 de rust in te gaan en Ait El Hadj had zelfs kunnen gelijkmaken, maar het draaide anders uit. Elanga - weer hij - werd op zijn flank gelanceerd en kwam naar binnen. Leysen zag een kans om de bal te tackelen, maar op het laatste moment gaf de winger het leer nog een duwtje en Leysen had enkel been mee. Penalty en Gordon zette om: 0-2.

Al snel werd duidelijk dat Union niets ging rapen tegen een ploeg met zoveel sterspelers. Nochtans kreeg Khalaili net na de rust dé kans op de 1-2 op aangeven van invaller Giger, maar hij schoot één op één met Pope naast. Dat zijn de kansen die je moet afwerken als je op punten hoopt. 

Tweede penalty, tweede keer Leysen

Het geluk zat ook niet aan de kant van Union. Want na een dubbele redding van Pope op schoten van Niang en Zorgane werd er aan de overkant weer een penalty gefloten. Woltemade duwde Leysen en die kreeg zo de bal tegen de arm. De ref hield er blijkbaar geen rekening mee en Gordon klaarde de klus opnieuw: 0-3.

Union probeerde de eerredder nog te scoren en had met Ait El Hadj en Boufal nog twee goeie kansen, maar op de counter werd het toch nog 0-4. Barnes legde de eindscore vast. Het werd een afstraffing, maar is dat een schande tegen zo'n ploeg? Al weten ze bij Union nu ook wat hen nog te wachten staat...

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Union SG Union SG
  Speler G Beoordeel
37 Scherpen Kjell 90' -
5 Mac Allister Kevin   67' -
16 Burgess Christian   90' -
48 Leysen Fedde 90' -
25 Khalaili Anan 78' -
6 Van de Perre Kamiel   67' -
8 Zorgane Adem 90' -
22 Niang Ousseynou 90' -
10 Ait El Hadj Anouar 90' -
12 David Promise 45' -
13 Rodriguez Kevin 73' -
  Bank G Beoordeel
1 Chambaere Vic -  
3 Barry Mamadou Thierno -  
4 Rasmussen Mathias 23' -
11 Smith Guilherme -  
17 Schoofs Rob -  
20 Giger Marc   45' -
23 Boufal Sofiane 17' -
26 Sykes Ross 23' -
27 Patris Louis 12' -
33 Berradi Soulaimane -  

Newcastle United Newcastle United
  Speler G Beoordeel
1 Pope Nick 90' -
2 Trippier Kieran 83' -
12 Thiaw Malick 90' -
4 Botman Sven 90' -
33 Burn Dan 90' -
39 Guimarães Bruno 73' -
8 Tonali Sandro A 90' -
7 Apolinário de Lira Joelinton Cassio   59' -
20 Elanga Anthony 73' -
27 Woltemade Nick 73' -
10 Gordon Anthony ⚽ ⚽ 90' -
  Bank G Beoordeel
3 Hall Lewis 17' -
5 Schär Fabian 7'  
11 Barnes Harvey Lewis 17' -
17 Krafth Emil -  
18 Osula William A 17' -
23 Murphy Jacob -  
28 Willock Joe -  
32 Ramsdale Aaron -  
37 Murphy Alex -  
67 Miley Lewis 31' -
Herbeleef Union SG - Newcastle United
Union-spelers berusten: "Maar ook niet meegaan in scorebordjournalistiek"

Union-spelers berusten: "Maar ook niet meegaan in scorebordjournalistiek"

21:17

Kjell Scherpen kreeg er vier om de oren en dat hadden er ook meer kunnen zijn. Newcastle United was technisch en zelfs qua intensiteit beter dan Union SG. De doelman kon ec...

Vooraf

LIVE: Union gaat op zoek naar nieuwe Europese stunt: deze spelers worden aan de aftrap verwacht

LIVE: Union gaat op zoek naar nieuwe Europese stunt: deze spelers worden aan de aftrap verwacht

11:15

Union Saint-Gilloise speelt vanavond om 18u45 de tweede wedstrijd in de Champions League en ontvangt Newcastle United in het Lotto Park. Na de eerste speeldag wil Union zic...

Champions League

 Speeldag 2
Atalanta Atalanta 2-1 Club Brugge Club Brugge
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-5 Real Madrid Real Madrid
Bodø Glimt Bodø Glimt 2-2 Tottenham Tottenham
Inter Milaan Inter Milaan 3-0 Slavia Praag Slavia Praag
Marseille Marseille 4-0 Ajax Ajax
Galatasaray Galatasaray 1-0 Liverpool FC Liverpool FC
Pafos FC Pafos FC 1-5 Bayern München Bayern München
Chelsea Chelsea 1-0 SL Benfica SL Benfica
Atlético Madrid Atlético Madrid 5-1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FK Qarabag FK Qarabag 2-0 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Union SG Union SG 0-4 Newcastle United Newcastle United
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-1 PSV PSV
Barcelona Barcelona 1-2 PSG PSG
Napoli Napoli 2-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-1 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Villarreal Villarreal 2-2 Juventus Juventus
Monaco Monaco 2-2 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 1-0 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved