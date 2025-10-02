Werd Union geconfronteerd met zijn grenzen? Sébastien Pocognoli is heel eerlijk

Union moest zich gewonnen geven tegen Newcastle (0-4). Sébastien Pocognoli zat verdeeld tussen twee gevoelens tijdens de persconferentie.

Tegen Newcastle waren het twee strafschoppen die de score van 0-1 naar 0-3 deden kantelen, terwijl Union probeerde terug te komen. Een frustrerend scenario voor Sébastien Pocognoli: "We zijn teleurgesteld dat we niet hebben gereageerd in onze zwakke momenten van de wedstrijd, dat we twee strafschoppen hebben weggegeven, ook al vind ik de tweede vrij licht. Het eerste doelpunt was pech, dus als we dat aan de kant zetten, samen met de momenten waarop we niet precies genoeg waren, kunnen we spijt hebben."

Op het allerhoogste niveau draait het om details, zoals de mensen uit Sint-Gillis herhaaldelijk zullen benadrukken. Maar het moet gezegd worden: Newcastle was gewoon beter. Telkens wanneer de Magpies op het gaspedaal drukten, wankelde de verdediging van Union, vooral bij de verwoestende aanvallen van Anthony Elanga aan de rechterkant.

Tegen een team dat gewend is aan de Premier League, werd het verschil in intrinsieke kwaliteit gevoeld. Confronteert dit de groep met haar grenzen? "Ja en nee", begint Pocognoli. "Als we het hebben over grenzen tegenover Newcastle, kan ik dat accepteren omdat onze tegenstander op een zeer hoog niveau speelde. Ze begonnen erg sterk, wat getuigt van het respect dat ze voor ons hadden."

Union zal lessen trekken

"Maar we hadden beter gekund in bepaalde aspecten van het spel, daar heb ik wel spijt van. Ik ben trots dat we niet zijn teruggekrabbeld, we hebben geprobeerd tot het einde toe aan te vallen. Maar goed, op sommige momenten zagen we met welke snelheid ze zichzelf konden bevrijden van onze pressing en duels. Maar dat is niet verrassend. Misschien zijn dat onze grenzen, maar ik hoop dat we ze kunnen opschuiven door te leren van deze wedstrijd", gaat de coach van USG verder.

De Unionisten zullen snel moeten schakelen nu. Zondag staat er een duel tegen Club Brugge in het Jan Breydelstadion op het programma: "Het is hetzelfde proces als na de wedstrijd tegen PSV. Toen zaten we op een roze wolk en moesten we met beide benen op de grond landen. Hier zijn we teleurgesteld en moeten we reageren. Het is eigenlijk hetzelfde proces. Hier zal het misschien moeilijker zijn, sommigen zullen misschien minder goed slapen, maar we moeten het positieve vasthouden."

