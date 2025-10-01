Union-spelers berusten: "Maar ook niet meegaan in scorebordjournalistiek"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Anderlecht
Union-spelers berusten: "Maar ook niet meegaan in scorebordjournalistiek"
Kjell Scherpen kreeg er vier om de oren en dat hadden er ook meer kunnen zijn. Newcastle United was technisch en zelfs qua intensiteit beter dan Union SG. De doelman kon echter na de match al snel relativeren.

Scherpen besefte al snel dat het een moeilijke avond ging worden. Tegen zo'n kwaliteitsploeg hadden ze nog niet eerder gespeeld. "Dit was een heel goeie ploeg", knikte Scherpen. "Je ziet dat dit Premier League-niveau is. En die details maakten het verschil."

"Deze ploeg was een pak sterker dan PSV. En in Eindhoven kwamen we ook snel op voorsprong. Vandaag valt de openingsgoal door een afgeweken bal en krijgen we nog twee strafschoopen tegen. We wilden het verschil beperkt houden, maar die 0-4 is toch best pijnlijk", klonk het berustend.

Verliezen tegen Premier League-team is geen schande

Al wil hij daar ook niet te hard aan tillen. “We moeten nu rustig blijven. Dit is Champions League, het is nog allemaal nieuw voor ons."

"Ik zag afgelopen zondag de wedstrijd tussen Newcastle en Arsenal en dat ging aardig op en neer, met veel intensiteit. We willen ons meten aan dat niveau en ik denk dat dat ook bij momenten is gelukt.”

De focus gaat nu op de match tegen Club Brugge en daarna kan Union de interlandbreak gebruiken om een paar dingen op punt te zetten. “Die match tegen Brugge komt niet te snel hoor. We moeten nu niet panikeren omdat we met 0-4 verliezen van een Premier League-team. Dat is geen schande. Vier tegendoelpunten zijn nooit lekker voor een keeper, maar we moeten niet meegaan in scorebordjournalistiek.”

