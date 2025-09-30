Atalanta Atalanta
2-1
Club Brugge Club Brugge
ataAtalanta
cluClub Brugge
0-1
38' Christos Tzolis (Nicolò Tresoldi)
Lazar Samardžić (pen) 74'
1-1
(Yunus Musah) Mario Pasalic 87'
2-1
Datum: 30/09/2025 18:45
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 2
Stadion: Stadio Atleti Azzurri d'Italia
🎥 Discutabele penaltyfout van Jackers: Club Brugge geeft voorsprong uit handen tegen Atalanta
Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 157 reacties
🎥 Discutabele penaltyfout van Jackers: Club Brugge geeft voorsprong uit handen tegen Atalanta

Club Brugge heeft zijn eerste nederlaag in de Champions League geleden. Op Atalanta kwam blauw-zwart op voorsprong, maar in het slotkwartier slikte het nog twee goals.

Met een 4-1 zege tegen Monaco was Club Brugge twee weken geleden uitstekend gestart aan de League Phase van de Champions League. Op speeldag twee wachtte Atalanta, waar Club in februari nog won met 1-3. 

Atalanta wilde zich nog eens laten verrassen en startte sterk. Bernasconi nam een weggekopte corner op de slof, de bal ging slecht centimeters naast. Club moest even bekomen. 

Blauw-zwart herstelde het evenwicht ook, maar kon weinig kansen creëren. Tot Christos Tzolis in de 38ste minuut iets te veel ruimte kreeg om uit te halen. De Griek krulde de bal mooi binnen en zette Club op voorsprong. 

Club trok zo met een 0-1 voorsprong de kleedkamer in en Tzolis mocht het na drie minuten in de tweede helft nog eens proberen. Zijn schot was te centraal om het doelman Carnesecchi echt moeilijk te maken. 

Atalanta nam daarna over en ging op zoek naar de gelijkmaker. Jackers ging goed plat op een afgeweken voorzet van Lookman, de knal van Zappacosta ging naast. Veel kansen gaf Club niet weg. 

Lichte penaltyfout Jackers en 2-1 in slotminuten

Een kwartier voor tijd kregen de Italianen dan een penalty, die begon met een slechte terugspeelbal van Sandra. Jackers duwde de bal eerst uit de voeten van Musah, maar tikte dan licht de aanstormende Pasalic aan. Samardzic faalde niet vanop de stip en trapte de 1-1 binnen. 

Vermant trapte kort daarna vanuit een scherpe hoek naast, maar drie minuten voor tijd slikte Club nog een tweede doelpunt. Musah kopte een korte corner door, Pasalic dook op uit de rug van Ordonez en kopte de 2-1 binnen. 

Die scheve situatie zette Club Brugge niet meer recht, dat zo zijn eerste nederlaag leed. Blauw-zwart pakt zo drie op zes, op 22 oktober wacht de clash met het Bayern München van Vincent Kompany. 

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Atalanta Atalanta
  Speler G Beoordeel
29 Carnesecchi Marco 90' -
3 Kossounou Odilon 53' -
19 Djimsiti Berat 90' -
69 Ahanor Honest 90' -
16 Bellanova Raoul 45' -
15 de Roon Marten   90' -
13 Ederson 61' -
47 Bernasconi Lorenzo 90' -
8 Pasalic Mario 90' -
90 Krstović Nikola 88' -
11 Lookman Ademola 61' -
  Bank G Beoordeel
6 Musah Yunus A   37' -
7 Sulemana Kamaldeen 29' -
10 Samardžić Lazar 29' -
31 Rossi Francesco -  
40 Obric Relja -  
44 Brescianini Marco 2'  
57 Sportiello Marco -  
70 Maldini Daniel -  
77 Zappacosta Davide 45' -

Club Brugge Club Brugge
  Speler G Beoordeel
29 Jackers Nordin 90' -
65 Seys Joaquin 90' -
44 Mechele Brandon 90' -
4 Ordonez Joel 89' -
64 Sabbe Kyriani 88' -
20 Vanaken Hans 90' -
25 Stankovic Aleksandar 90' -
11 Sandra Cisse 88' -
8 Tzolis Christos 90' -
7 Tresoldi Nicolò A 63' -
9 Forbs Carlos 75' -
  Bank G Beoordeel
2 Romero Zaid 1'  
6 Reis Ludovit -  
10 Vetlesen Hugo 15' -
14 Meijer Bjorn 2'  
16 Van Den Heuvel Tristan -  
17 Vermant Romeo 27' -
19 Nilsson Gustaf -  
24 Osuji Vince -  
41 Siquet Hugo -  
62 Audoor Lynnt -  
67 Diakhon Mamadou -  
84 Campbell Shandre 2'  
Herbeleef Atalanta - Club Brugge

Champions League

 Speeldag 2
Atalanta Atalanta 2-1 Club Brugge Club Brugge
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-5 Real Madrid Real Madrid
Bodø Glimt Bodø Glimt 0-0 Tottenham Tottenham
Inter Milaan Inter Milaan 0-0 Slavia Praag Slavia Praag
Marseille Marseille 0-0 Ajax Ajax
Galatasaray Galatasaray 0-0 Liverpool FC Liverpool FC
Pafos FC Pafos FC 0-0 Bayern München Bayern München
Chelsea Chelsea 0-0 SL Benfica SL Benfica
Atlético Madrid Atlético Madrid 0-0 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FK Qarabag FK Qarabag 01/10 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Union SG Union SG 01/10 Newcastle United Newcastle United
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 01/10 PSV PSV
Barcelona Barcelona 01/10 PSG PSG
Napoli Napoli 01/10 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 01/10 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Villarreal Villarreal 01/10 Juventus Juventus
Monaco Monaco 01/10 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 01/10 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved