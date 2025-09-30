🎥 Discutabele penaltyfout van Jackers: Club Brugge geeft voorsprong uit handen tegen Atalanta

Club Brugge heeft zijn eerste nederlaag in de Champions League geleden. Op Atalanta kwam blauw-zwart op voorsprong, maar in het slotkwartier slikte het nog twee goals.

Met een 4-1 zege tegen Monaco was Club Brugge twee weken geleden uitstekend gestart aan de League Phase van de Champions League. Op speeldag twee wachtte Atalanta, waar Club in februari nog won met 1-3.

Atalanta wilde zich nog eens laten verrassen en startte sterk. Bernasconi nam een weggekopte corner op de slof, de bal ging slecht centimeters naast. Club moest even bekomen.

Blauw-zwart herstelde het evenwicht ook, maar kon weinig kansen creëren. Tot Christos Tzolis in de 38ste minuut iets te veel ruimte kreeg om uit te halen. De Griek krulde de bal mooi binnen en zette Club op voorsprong.

Club trok zo met een 0-1 voorsprong de kleedkamer in en Tzolis mocht het na drie minuten in de tweede helft nog eens proberen. Zijn schot was te centraal om het doelman Carnesecchi echt moeilijk te maken.

Atalanta nam daarna over en ging op zoek naar de gelijkmaker. Jackers ging goed plat op een afgeweken voorzet van Lookman, de knal van Zappacosta ging naast. Veel kansen gaf Club niet weg.

Lichte penaltyfout Jackers en 2-1 in slotminuten

Een kwartier voor tijd kregen de Italianen dan een penalty, die begon met een slechte terugspeelbal van Sandra. Jackers duwde de bal eerst uit de voeten van Musah, maar tikte dan licht de aanstormende Pasalic aan. Samardzic faalde niet vanop de stip en trapte de 1-1 binnen.

Vermant trapte kort daarna vanuit een scherpe hoek naast, maar drie minuten voor tijd slikte Club nog een tweede doelpunt. Musah kopte een korte corner door, Pasalic dook op uit de rug van Ordonez en kopte de 2-1 binnen.

Die scheve situatie zette Club Brugge niet meer recht, dat zo zijn eerste nederlaag leed. Blauw-zwart pakt zo drie op zes, op 22 oktober wacht de clash met het Bayern München van Vincent Kompany.