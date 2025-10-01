La Gazzetta dello Sport heel hard voor enkele Club Brugge-spelers, maar ook: "Een les van de meester"

Club Brugge kwam in Bergamo nog op voorsprong, maar zakte na rust volledig weg en verloor uiteindelijk met 2-1 van Atalanta. La Gazzetta dello Sport zag geen al te beste Bruggelingen, maar maakte een uitzondering voor twee spelers.

In de Italiaanse media oogstte Club Brugge opvallend weinig lof. La Gazzetta dello Sport deelde na de Champions League-wedstrijd matige cijfers uit aan de spelers van blauw-zwart, variërend van een 5 voor Nordin Jackers tot een 6,5 voor Christos Tzolis en Tresoldi. De commentaren bij de cijfers schetsen een beeld van een ploeg die worstelde met de intensiteit van de wedstrijd.

Doelman Nordin Jackers kreeg een 5 en werd omschreven als “naïef” bij de beslissende fase van de match. De krant benadrukte dat zijn sterke reddingen eerder in de wedstrijd niet genoeg waren om het tij te keren. Zijn fout bij de actie van Pasalic kantelde uiteindelijk de wedstrijd in het voordeel van Atalanta.



Lees ook... "Hier zit meer achter": Jackers andermaal de gebeten hond, maar krijgt ook opvallende steun

Vanaken te weinig snelheid

Hans Vanaken kreeg een 5,5. Hij fungeerde als verbindingspunt tussen verdediging en aanval en verdeelde het spel goed, maar La Gazzetta merkte op dat zijn snelheid tekortschiet wanneer hij onder druk komt te staan. Het toont volgens de Italiaanse media dat Club Brugge moeite had om tempo en precisie te combineren in de tweede helft.

Tzolis en Tresoldi kregen met 6,5 de hoogste scores bij Club Brugge. Christos Tzolis scoorde een fraaie goal en zorgde in de eerste helft voor het meeste gevaar bij de bezoekers. Tresoldi viel op door zijn meesterlijke afscherming van de bal en werd geprezen voor zijn spelinzicht en techniek. "Een les van de meester in het afschermen van de bal."

Ook Romeo Vermant kreeg een 5,5. De krant wees erop dat hij belangrijk is geweest in de voorronde van de Champions League dankzij eerdere doelpunten, maar dat zijn gemiste kans voor het lege doel tijdens de match tegen Atalanta een dure fout was.