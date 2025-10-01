Straks een nieuwe 'Jashari-soap' bij Club Brugge? "Het is al lang mijn droom om voor AC Milan te spelen"

Club Brugge ziet opnieuw een speler gelinkt worden aan AC Milan. Nicolo Tresoldi droomt luidop van een toekomst bij de Italiaanse topclub.

AC Milan heeft de laatste jaren banden ontwikkeld met AC Milan. Eerst was er de transfer van Charles De Ketelaere: die vertrok in de zomer van 2022 voor zo'n 37,5 miljoen euro.

Uiteindelijk kon hij niet doorbreken bij AC Milan, later wel bij Atalanta waar hij eerst als leenspeler actief was. Na een definitieve transfer vond hij er helemaal zijn draai.



Afgelopen zomer was er ook de soap rond Ardon Jashari. Hij moest en zou naar Milan gaan, alleen wilden de Italianen niet bieden wat Club wou. De transfer kwam er uiteindelijk toch. Maar Club moet opletten, want er speelt nog een grote Milan-fan bij blauw-zwart.

Tresoldi droomt van AC Milan

Dan hebben we het over Nicolo Tresoldi. Die gaf in het verleden al toe dat hij supporter is van Milan, en bevestigde dat nog eens na de Champions League-wedstrijd tegen Atalanta.

Eerst sprak hij voor de camera's van Sportitalia over zijn keuze om bij blauw-zwart te tekenen. "Ik ben heel blij dat ik voor Club Brugge heb gekozen. Het is een club die veel nadruk legt op de jeugd en dat was nu opnieuw te zien: we speelden met veel jonkies en dat is een goede zaak."

"Natuurlijk volg ik het Italiaanse voetbal op de voet", ging hij op een andere vraag verder. "Als fan van de Rossoneri is het al lang mijn droom geweest om voor AC Milan te spelen. Dus ja, ik volg Milan veel." Club zal hopen dat Milan ook hem niet begint te charmeren, zoals bij Jashari het geval was.