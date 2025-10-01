"Hier zit meer achter": Jackers andermaal de gebeten hond, maar krijgt ook opvallende steun

Nordin Jackers is niet bezig aan zijn beste seizoen bij Club Brugge. Ook in Atalanta heeft hij mee boter op het hoofd voor de nederlaag. En dus zijn ook de supporters niet blij met de hele situatie, al krijgt hij ook steun.

De late gelijkmaker in Gent die twee punten kostte, de corner in La Louvière en nu ook de penaltyfout - na een goede redding in eerste instantie - in Bergamo.

Supporters niet te spreken over niveau Nordin Jackers

Het begint wat veel te worden. De keeperskwestie bij Club Brugge beroerde wekenlang, sinds de blessure van Simon Mignolet valt nog meer op dat de spoeling dun is - de twee piepjonge doelmannen op de bank bij blauw-zwart bewijzen dat ook.



En Nordin Jackers moest na zijn strafschopfout tegen Atalanta Bergamo andermaal door het stof. Ook coach Nicky Hayen wees hem - samen met Cisse Sandra - aan tot schuldige van het 'cadeautje'.

Gwn heeeeeeel dom van Jackers ... — kevin dierckx (@dierckx_kev) October 1, 2025

Hoeveel punten gaat Jackers Club nog kosten …!!!??? Dramatisch !!! — Luc Vandeweyer (@lucvandeweyer3) October 1, 2025

Veel supporters zijn het erover eens: Jackers is niet echt goed bezig. Al zijn er ook meteen een aantal fans die het voor hem opnemen.

Volgens hen is het dan weer duidelijk dat er in de pers een spelletje bezig is om Jackers af te maken en zit er meer achter dan louter het slechte keepen.

Jackers niet bezig aan zijn beste periode, maar de manier waarop hij wordt afgemaakt in de pers, daar zit iets achter. https://t.co/HkM3CH1kTh — Gilles De Moor (@gillesDM92) October 1, 2025

Gisteren was de consensus dat voornamelijk Sandra terecht boter op het hoofd had alsook blijf ik erbij dat Sabbe fout had moeten maken. @PJCalcoen van @Nieuwsblad_be wil opnieuw keeperskwestie oprakelen en heeft het over blunder van Jackers.... Triestig niveau #ataclu — Steven Lemmens (@lemmenssteven1) October 1, 2025

absoluut...ik steun Jackers !!! — Philippe / Flup vdvr.💛💖🚭😘🍀 (@flup_vdvr) September 30, 2025