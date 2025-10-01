Nordin Jackers krijgt alweer de schijnwerpers op zich na foutje: "Hij had de held kunnen zijn"

Nordin Jackers krijgt alweer de schijnwerpers op zich na foutje: "Hij had de held kunnen zijn"
Club Brugge leek lang op weg naar een nieuw Europees succes in de Champions League, maar tegen Atalanta ging het alsnog mis. Analist Tom Boudeweel zag een uitstekende eerste helft van de Bruggelingen, maar ook individuele foutjes in de tweede.

"Na de eerste helft dacht ik dat ik mijn wierookvat weer zou moeten bovenhalen. Want Club deed het goed, stond goed als blok en vormde een eenheid. Ook de flanken waren telkens heel dreigend", aldus Boudeweel bij Sporza.

Na rust veranderde het beeld. Atalanta drong meer aan, maar zonder veel gevaar. Tot aan de strafschopfase had de thuisploeg geen bal tussen de palen gekregen. "Dan moet je concluderen dat je het zelf weggeeft", aldus Boudeweel. Het kantelpunt kwam er na een verkeerde pass van Cisse Sandra en een ongelukkige tussenkomst van doelman Nordin Jackers.

Jackers ging in zijn enthousiasme boekje te buiten

Jackers leek de situatie eerst te redden, maar beging daarna toch een overtreding. "Als Jackers die bal in eerste instantie uit de voeten haalt en die bal weg is, dan spreekt niemand erover. Dan is hij de held van de wedstrijd. Nu gaat hij in al zijn enthousiasme zijn boekje te buiten. Hij geeft de kans aan de scheidsrechter om te fluiten. Ook al is het licht, de VAR kan niet tussenkomen."

Voor Club Brugge betekende dat het einde van een droomscenario. "Zo ging Club van het droomscenario met een 6 op 6 naar amper 3 op 6. Je kon Atalanta al op 6 punten zetten en zelf met 6 punten al over de helft van de nodige punten zitten om door te kunnen stoten." Het leverde niet alleen een nederlaag op, maar ook een mentale tik, zeker voor Sandra en Jackers.

Boudeweel vreest dat de kritiek zwaar zal wegen op de doelman. "Het is niet de eerste fout van Jackers. Hij wordt gepusht als nummer 1, maar hij is 28 jaar, is zelden basisspeler geweest en nu maakt hij dit allemaal mee. Die jongen moet zoveel verwerken, want de media spreken over niets anders. Dat ene moment bepaalt toch veel."

Champions League

 Speeldag 2
Atalanta Atalanta 2-1 Club Brugge Club Brugge
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-5 Real Madrid Real Madrid
Bodø Glimt Bodø Glimt 2-2 Tottenham Tottenham
Inter Milaan Inter Milaan 3-0 Slavia Praag Slavia Praag
Marseille Marseille 4-0 Ajax Ajax
Galatasaray Galatasaray 1-0 Liverpool FC Liverpool FC
Pafos FC Pafos FC 1-5 Bayern München Bayern München
Chelsea Chelsea 1-0 SL Benfica SL Benfica
Atlético Madrid Atlético Madrid 5-1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FK Qarabag FK Qarabag 18:45 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Union SG Union SG 18:45 Newcastle United Newcastle United
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21:00 PSV PSV
Barcelona Barcelona 21:00 PSG PSG
Napoli Napoli 21:00 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Villarreal Villarreal 21:00 Juventus Juventus
Monaco Monaco 21:00 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 21:00 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus

