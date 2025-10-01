"Dit veranderde de wedstrijd": Nicky Hayen gefrustreerd na de nederlaag van Brugge tegen Atalanta

Club Brugge leed dinsdagavond een 2-1 nederlaag tegen Atalanta in de Champions League. Blauw-Zwart leek lange tijd op weg naar een overwinning: tot de 73e minuut leidde de ploeg nog met 0-1. Na de wedstrijd lichtte trainer Nicky Hayen toe wat volgens hem het verschil maakte.

Volgens Hayen zijn het vaak de kleinste details die in de Champions League het verschil bepalen. “In deze competitie moet je in staat zijn om geen fouten te maken", stelde hij. Voor Club Brugge kwam een individuele fout bijzonder duur te staan.

“Wij speelden de bal slecht terug, en daardoor kregen we een strafschop tegen binnen de zestien meter", legt Hayen uit. Tot dat moment had de ploeg volgens hem de volledige controle over de wedstrijd en leek Atalanta weinig druk te kunnen zetten, zoals in de eerste helft.



Kans voor Vermant

De toegekende strafschop kantelde de wedstrijd volledig. “Dat veranderde de dynamiek. Het gaf hen zuurstof en het stadion voelde dat het nog niet voorbij was", aldus de coach. Blauw-Zwart kreeg kort daarna nog een uitgelezen kans, maar die werd niet benut. Romeo Vermant probeerde de bal in een leeg doel te plaatsen nadat hij de keeper had gepasseerd, maar slaagde daar niet in.

Hayen benadrukte dat zulke kleine momenten in een wedstrijd vaak het verschil maken. “Dat is het hele verschil. Uiteindelijk is het erg frustrerend om nog een doelpunt te incasseren uit een hoekschop en met nul punten naar huis te gaan", besloot hij.

Voor Club Brugge betekent dit resultaat dat het programma in de Champions League nog zwaarder wordt. De ploeg zal nu volop moeten vechten in de resterende wedstrijden om zich te kwalificeren voor de volgende ronde.