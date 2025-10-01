Club Brugge zal boven zichzelf moeten uitstijgen: door nederlaag is absolute stunt nodig

Club Brugge zal boven zichzelf moeten uitstijgen: door nederlaag is absolute stunt nodig
De nederlaag van Club Brugge in Bergamo kwam hard aan. Lange tijd leken ze op weg naar een perfecte start in de Champions League met zes op zes, maar door dat ongelukkig kantelmoment bleef de ploeg met lege handen achter. Dat resultaat verandert de uitgangspositie in de League Phase drastisch.

Met drie punten uit twee wedstrijden wacht Club nu een loodzwaar programma. De volgende vier matchen – Bayern München uit, Barcelona thuis, Sporting uit en Arsenal thuis – zijn niet alleen pittig, ze bepalen ook of de Bruggelingen in de top 24 kunnen blijven.

Het probleem is dat de marge zo goed als verdwenen is. In de laatste twee speeldagen – tegen Kairat Almaty en Marseille – liggen er realistische kansen op zes punten, maar daarmee zou Club slechts op negen uitkomen. Dat is mogelijk onvoldoende om de knock-outfase te bereiken, zeker gezien de referentie van vorig seizoen, toen elf punten nodig waren om als laatste door te stoten.

Druk op topaffiches wordt groter

De conclusie is duidelijk: Club Brugge zal punten moeten rapen tegen minstens één Europese grootmacht. Een stunt tegen Barcelona of Arsenal in Jan Breydel lijkt het meest haalbaar, aangezien de Bruggelingen traditioneel sterker zijn voor eigen publiek. Ook een onverwachte meevaller in Lissabon of zelfs München zou het verschil kunnen maken.

De druk op die topaffiches wordt daardoor nog groter. Club had zichzelf in een zetel kunnen spelen met een zege tegen Atalanta, maar nu wordt de weg richting kwalificatie een bergtocht.

Met dit scenario in het vooruitzicht lijkt de Champions League-campagne van Club Brugge te zullen draaien rond het vermogen om op een cruciaal moment boven zichzelf uit te stijgen. Zonder stunt is de kans reëel dat blauw-zwart in januari naar de Europa League moet uitwijken.

Champions League

 Speeldag 2
Atalanta Atalanta 2-1 Club Brugge Club Brugge
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-5 Real Madrid Real Madrid
Bodø Glimt Bodø Glimt 2-2 Tottenham Tottenham
Inter Milaan Inter Milaan 3-0 Slavia Praag Slavia Praag
Marseille Marseille 4-0 Ajax Ajax
Galatasaray Galatasaray 1-0 Liverpool FC Liverpool FC
Pafos FC Pafos FC 1-5 Bayern München Bayern München
Chelsea Chelsea 1-0 SL Benfica SL Benfica
Atlético Madrid Atlético Madrid 5-1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FK Qarabag FK Qarabag 18:45 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Union SG Union SG 18:45 Newcastle United Newcastle United
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21:00 PSV PSV
Barcelona Barcelona 21:00 PSG PSG
Napoli Napoli 21:00 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Villarreal Villarreal 21:00 Juventus Juventus
Monaco Monaco 21:00 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 21:00 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus

