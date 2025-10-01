Vincent Mannaert beseft plots wat Club Brugge nodig heeft én verwacht iets tegen ... Barcelona en/of Arsenal

Club Brugge had meer dan een uur de wedstrijd tegen Atalanta Bergamo prima in handen. Tot voor de strafschop van de 1-1 leek puntengewin zeker mogelijk. Nu heeft blauw-zwart echter een slechte zaak gedaan in het klassement.

Club Brugge leek even op weg naar een knappe 6 op 6 en zou zo een prima zaak hebben gedaan in het klassement. Ook 4 op 6 had nog leuk kunnen zijn, maar nu wordt het plots moeilijk voor Club Brugge.

Club Brugge heeft een moeilijk programma

Temeer het programma nog bijzonder zwaar oogt. Op de laatste twee speeldagen volgen nog Kairat Almaty (uit) en Marseille thuis om punten te pakken.



Lees ook... "Hier zit meer achter": Jackers andermaal de gebeten hond, maar krijgt ook opvallende steun

Daartussen zijn er echter vier kleppers te vinden: Bayern München uit, Barcelona thuis, Sporting Lissabon uit en Arsenal thuis. Daarin zal nu plots iets moeten worden geraapt om minstens aan 10 punten te kunnen komen.

Vincent Mannaert beseft dat Club Brugge nog prestaties zal moeten leveren

"Het zal nodig zijn", beseft ook Vincent Mannaert in gesprek met VTM2. "In de veronderstelling dat je de laatste twee zou winnen, heb je een puntje te kort nog. Het is zaak om - niettegenstaande de moeilijkheid van de match - nog iets te rapen."

Mannaert ziet wel mogelijkheden in bepaalde van die wedstrijden. "Het kan. Thuis kan Club Brugge altijd nog iets meer dan op verplaatsing. Ik verwacht toch nog wel een topprestatie mét een resultaat tegen Arsenal of Barcelona."