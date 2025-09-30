Aangeslagen Cisse Sandra geeft fout toe na nederlaag Club Brugge, Nicky Hayen slaat en zalft

Club Brugge heeft in het slotkwartier de drie punten nog uit handen gegeven tegen Atalanta. Cisse Sandra had boter op het hoofd in de aanleiding naar het eerste tegendoelpunt en besefte dat ook.

Net als tegen Standard stond Cisse Sandra in de basis bij Club Brugge in de Champions League tegen Atalanta. Hij speelde een degelijke wedstrijd, maar een kwartier voor tijd ging Sandra in de fout.

Zijn terugspeelbal naar Sabbe was te kort, uiteindelijk zou Jackers een penaltyfout maken waaruit Atalanta de gelijkmaker scoorde. "Ik baal echt enorm en trek met dit heel hard aan", reageerde Sandra aangeslagen bij VTM.



"Over het algemeen was ik wel tevreden met mijn wedstrijd, maar dit neem ik toch persoonlijk. Ik besef dat de wedstrijd daarna kantelde." Atalanta ging daarna op zoek naar de winning goal, die drie minuten voor tijd viel.

Hayen slaat en zalft Sandra

Nicky Hayen was ook streng. "Die terugspeelbal was een fout, een te vermijden individuele fout. Het is een detail, maar het veranderde de hele wedstrijd. We hadden de controle, maar gaven hen zo zuurstof."

Maar Hayen zalfde ook en zag ook positieve punten. "Cisse is nog jong en fouten maken is deel van het voetbal. Ik zal ook zijn eerste 70 minuten onthouden", besloot de trainer van blauw-zwart.