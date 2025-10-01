Hein Vanhaezebrouck merkt pijnlijk patroon op bij Club Brugge

Club Brugge verloor met 2-1 van Atalanta in de Champions League. Een late corner kostte de zege, alweer een pijnpunt: het vierde tegendoelpunt uit hoekschop in korte tijd, merkt ook Vanhaezebrouck op.

Club Brugge verloor dinsdagavond met 2-1 van Atalanta in de Champions League. De Bruggelingen kwamen nog op voorsprong, maar gaven het laat in de wedstrijd nog volledig uit handen.

Eerst was er de strafschopfout van Nordin Jackers. Die haalde Pasalic neer, al ging de Kroaat wel heel graag tegen de grond. Een lichte penalty, maar wel een onnodige fout van de Brugse doelman.



Club Brugge blijft doelpunten slikken op corners

Pas in minuut 87 maakten de Italianen het verschil, waarna de 2-1 op het bord bleef staan. Het doelpunt volgde via een corner. "En dat is geen toeval", merkt Hein Vanhaezebrouck op bij Het Nieuwsblad.

"Ik had net genoteerd dat iedere corner van Atalanta gevaarlijk was en dertig seconden later viel die 2-1. Het is in korte tijd het vierde tegendoelpunt voor Club Brugge op corner", zegt Vanhaezebrouck, voor hij ze overloopt.

"Het late tegendoelpunt tegen Monaco, in La Louvière verliezen ze de wedstrijd op corner, tegen Westerlo krijgen ze de gelijkmaker in de 95ste minuut op een corner, en nu verliezen ze opnieuw de wedstrijd op hoekschop", merkt de voormalige coach op.