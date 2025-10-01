Hein Vanhaezebrouck merkt pijnlijk patroon op bij Club Brugge

Hein Vanhaezebrouck merkt pijnlijk patroon op bij Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge verloor met 2-1 van Atalanta in de Champions League. Een late corner kostte de zege, alweer een pijnpunt: het vierde tegendoelpunt uit hoekschop in korte tijd, merkt ook Vanhaezebrouck op.

Club Brugge verloor dinsdagavond met 2-1 van Atalanta in de Champions League. De Bruggelingen kwamen nog op voorsprong, maar gaven het laat in de wedstrijd nog volledig uit handen.

Eerst was er de strafschopfout van Nordin Jackers. Die haalde Pasalic neer, al ging de Kroaat wel heel graag tegen de grond. Een lichte penalty, maar wel een onnodige fout van de Brugse doelman.

Lees ook... Straks een nieuwe 'Jashari-soap' bij Club Brugge? "Het is al lang mijn droom om voor AC Milan te spelen"

Club Brugge blijft doelpunten slikken op corners

Pas in minuut 87 maakten de Italianen het verschil, waarna de 2-1 op het bord bleef staan. Het doelpunt volgde via een corner. "En dat is geen toeval", merkt Hein Vanhaezebrouck op bij Het Nieuwsblad.

"Ik had net genoteerd dat iedere corner van Atalanta gevaarlijk was en dertig seconden later viel die 2-1. Het is in korte tijd het vierde tegendoelpunt voor Club Brugge op corner", zegt Vanhaezebrouck, voor hij ze overloopt. 

"Het late tegendoelpunt tegen Monaco, in La Louvière verliezen ze de wedstrijd op corner, tegen Westerlo krijgen ze de gelijkmaker in de 95ste minuut op een corner, en nu verliezen ze opnieuw de wedstrijd op hoekschop", merkt de voormalige coach op.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Atalanta
Hein Vanhaezebrouck

Meer nieuws

Straks een nieuwe 'Jashari-soap' bij Club Brugge? "Het is al lang mijn droom om voor AC Milan te spelen"

Straks een nieuwe 'Jashari-soap' bij Club Brugge? "Het is al lang mijn droom om voor AC Milan te spelen"

22:00
1
'Club Brugge grijpt in na nieuw duur foutje Nordin Jackers'

'Club Brugge grijpt in na nieuw duur foutje Nordin Jackers'

19:00
5
🎥 Opvallend: vriendin van geblesseerde speler Club Brugge was wél in Bergamo De derde helft

🎥 Opvallend: vriendin van geblesseerde speler Club Brugge was wél in Bergamo

18:20
2
Niet mals: dit is wat kwade De Bruyne tegen Conte zei na wissel tegen Milan

Niet mals: dit is wat kwade De Bruyne tegen Conte zei na wissel tegen Milan

22:30
Hebben ze bij Union een probleem met hun sterspeler? "Zijn focus zat niet goed" Reactie

Hebben ze bij Union een probleem met hun sterspeler? "Zijn focus zat niet goed"

22:15
Vincent Mannaert beseft plots wat Club Brugge nodig heeft én verwacht iets tegen ... Barcelona en/of Arsenal

Vincent Mannaert beseft plots wat Club Brugge nodig heeft én verwacht iets tegen ... Barcelona en/of Arsenal

15:30
2
"Hier zit meer achter": Jackers andermaal de gebeten hond, maar krijgt ook opvallende steun

"Hier zit meer achter": Jackers andermaal de gebeten hond, maar krijgt ook opvallende steun

13:00
34
Union-spelers berusten: "Maar ook niet meegaan in scorebordjournalistiek"

Union-spelers berusten: "Maar ook niet meegaan in scorebordjournalistiek"

21:17
Dan toch! Newcastle United maakt gehakt van Union SG: meer dan één maatje te sterk

Dan toch! Newcastle United maakt gehakt van Union SG: meer dan één maatje te sterk

20:37
Georges Leekens onder de indruk van JPL-coach: "Het was een heel goede keuze om hem te houden"

Georges Leekens onder de indruk van JPL-coach: "Het was een heel goede keuze om hem te houden"

21:41
Anderlecht verdient onrechtstreeks toch nog heel wat geld aan de Champions League, en dankt daarvoor Union

Anderlecht verdient onrechtstreeks toch nog heel wat geld aan de Champions League, en dankt daarvoor Union

21:00
Kevin De Bruyne kent zijn opvallende straf na incident bij Napoli

Kevin De Bruyne kent zijn opvallende straf na incident bij Napoli

21:20
"Dit veranderde de wedstrijd": Nicky Hayen gefrustreerd na de nederlaag van Brugge tegen Atalanta

"Dit veranderde de wedstrijd": Nicky Hayen gefrustreerd na de nederlaag van Brugge tegen Atalanta

12:00
3
🎥 Disciplinair Comité hakt knoop door na rode kaart Van Helden in Limburgse derby tussen STVV en Genk

🎥 Disciplinair Comité hakt knoop door na rode kaart Van Helden in Limburgse derby tussen STVV en Genk

20:50
Een evenwichtige strijd? Dit is ons gemengde Clasico-elftal

Een evenwichtige strijd? Dit is ons gemengde Clasico-elftal

20:40
Voormalige topcoach is scherp voor Kevin De Bruyne: "Hij deed maar wat"

Voormalige topcoach is scherp voor Kevin De Bruyne: "Hij deed maar wat"

20:20
La Gazzetta dello Sport heel hard voor enkele Club Brugge-spelers, maar ook: "Een les van de meester"

La Gazzetta dello Sport heel hard voor enkele Club Brugge-spelers, maar ook: "Een les van de meester"

11:00
2
OFFICIEEL: Manu Ferrera heeft weer werk gevonden in de Challenger Pro League

OFFICIEEL: Manu Ferrera heeft weer werk gevonden in de Challenger Pro League

19:41
🎥 Union tovert spelerstunnel Anderlecht om: alsof ze er altijd spelen

🎥 Union tovert spelerstunnel Anderlecht om: alsof ze er altijd spelen

18:30
7
KRC Genk heeft duidelijke ambitie in Europa: kapitein Heynen is duidelijk

KRC Genk heeft duidelijke ambitie in Europa: kapitein Heynen is duidelijk

19:20
Gewezen speler uit La Liga komt de Challenger Pro League versterken

Gewezen speler uit La Liga komt de Challenger Pro League versterken

18:40
Hoe Kevin De Bruyne binnenkort nog meer een legende in de Champions League kan worden

Hoe Kevin De Bruyne binnenkort nog meer een legende in de Champions League kan worden

18:00
Wat een stunt: jeugd geeft het goede voorbeeld voor Union tegen Newcastle

Wat een stunt: jeugd geeft het goede voorbeeld voor Union tegen Newcastle

17:00
1
Club Brugge zal boven zichzelf moeten uitstijgen: door nederlaag is absolute stunt nodig

Club Brugge zal boven zichzelf moeten uitstijgen: door nederlaag is absolute stunt nodig

09:00
15
Analisten zien het stilaan somber in voor Royal Antwerp FC

Analisten zien het stilaan somber in voor Royal Antwerp FC

17:40
4
Nordin Jackers krijgt alweer de schijnwerpers op zich na foutje: "Hij had de held kunnen zijn"

Nordin Jackers krijgt alweer de schijnwerpers op zich na foutje: "Hij had de held kunnen zijn"

08:00
17
🎥 Supporters Zulte Waregem vragen om respect voor Jelle Vossen, maar ...

🎥 Supporters Zulte Waregem vragen om respect voor Jelle Vossen, maar ...

17:30
Joren Dom (met verleden bij Mechelen, OHL, Beerschot, Antwerp en Anderlecht) gaat aan de slag bij ex-club

Joren Dom (met verleden bij Mechelen, OHL, Beerschot, Antwerp en Anderlecht) gaat aan de slag bij ex-club

17:20
Zeer veel onduidelijkheid rond Lucas Stassin: "Fake news"

Zeer veel onduidelijkheid rond Lucas Stassin: "Fake news"

16:00
Thorsten Fink bijt van zich af: "Wat wil je dan?"

Thorsten Fink bijt van zich af: "Wat wil je dan?"

16:30
Kapitaalsvernietiging? Drie goals en een assist bij Anderlecht, maar nog maar zeven(!) minuten bij A-kern

Kapitaalsvernietiging? Drie goals en een assist bij Anderlecht, maar nog maar zeven(!) minuten bij A-kern

15:45
Union kampioen, maar Club Brugge en Genk domineren de marktwaardes: dit is de nieuwe top-10

Union kampioen, maar Club Brugge en Genk domineren de marktwaardes: dit is de nieuwe top-10

13:30
6
Anderlecht, Club Brugge en Genk hofleveranciers voor wedstrijd ... in Luik

Anderlecht, Club Brugge en Genk hofleveranciers voor wedstrijd ... in Luik

15:00
WK plots in gevaar voor Hugo Broos na sanctie FIFA

WK plots in gevaar voor Hugo Broos na sanctie FIFA

14:00
Hoe Epolo en Amuzu nog iets kunnen leren van Hannes Delcroix Analyse

Hoe Epolo en Amuzu nog iets kunnen leren van Hannes Delcroix

14:40
1
Zeer pijnlijk: RSC Anderlecht naast OH Leuven het enige team dat erop achteruitgaat qua marktwaarde

Zeer pijnlijk: RSC Anderlecht naast OH Leuven het enige team dat erop achteruitgaat qua marktwaarde

14:20
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 2
Atalanta Atalanta 2-1 Club Brugge Club Brugge
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-5 Real Madrid Real Madrid
Bodø Glimt Bodø Glimt 2-2 Tottenham Tottenham
Inter Milaan Inter Milaan 3-0 Slavia Praag Slavia Praag
Marseille Marseille 4-0 Ajax Ajax
Galatasaray Galatasaray 1-0 Liverpool FC Liverpool FC
Pafos FC Pafos FC 1-5 Bayern München Bayern München
Chelsea Chelsea 1-0 SL Benfica SL Benfica
Atlético Madrid Atlético Madrid 5-1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FK Qarabag FK Qarabag 2-0 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Union SG Union SG 0-4 Newcastle United Newcastle United
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-1 PSV PSV
Barcelona Barcelona 1-1 PSG PSG
Napoli Napoli 2-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-1 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Villarreal Villarreal 1-2 Juventus Juventus
Monaco Monaco 1-2 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 1-0 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus

Nieuwste reacties

SeniorClub SeniorClub over Union SG - Newcastle United: 0-4 Johnnie Walker Johnnie Walker over 'Club Brugge grijpt in na nieuw duur foutje Nordin Jackers' Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Union tovert spelerstunnel Anderlecht om: alsof ze er altijd spelen Negenduuzend Negenduuzend over Barcelona - PSG: 1-1 FCB vo altijd FCB vo altijd over Straks een nieuwe 'Jashari-soap' bij Club Brugge? "Het is al lang mijn droom om voor AC Milan te spelen" Venom#13 Venom#13 over Nu de handtekeningen gezet zijn: Dit bedrag betalen de Japanners voor de aandelen van Beerschot Sv1978 Sv1978 over Atalanta - Club Brugge: 2-1 Andreas2962 Andreas2962 over "Hier zit meer achter": Jackers andermaal de gebeten hond, maar krijgt ook opvallende steun Venom#13 Venom#13 over 📷 Fikse tegenvaller voor Beerschot: Bas Van den Eynden enkele maanden buiten strijd Venom#13 Venom#13 over Nordin Jackers krijgt alweer de schijnwerpers op zich na foutje: "Hij had de held kunnen zijn" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved