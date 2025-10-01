'Club Brugge grijpt in na nieuw duur foutje Nordin Jackers'

Nordin Jackers was tegen Atalanta Bergamo met een ongelukkige tussenkomst die een strafschop veroorzaakte opnieuw een van de gebeten honden bij Club Brugge. En dat begint misschien ook stilaan te wegen op het gemoed.

Of het een strafschop was? Daar zijn de meningen over verdeeld. Maar het is wel een feit dat Nordin Jackers na een eerste goede redding iets te wild naar de bal ging voor een tweede redding en zo de mogelijkheid gaf om een strafschop te versieren.

Cisse Sandra kwam het na de wedstrijd ootmoedig toegeven dat hij baalde van de slechte pass die hij op Sabbe gaf - de oorspronkelijke aanleiding van de strafschop.



Nordin Jackers krijgt spreekverbod

Maar Jackers zelf? Die verscheen niet voor de pers. VTM had hem nochtans aangevraagd en rechtenhouders zouden altijd moeten komen spreken, maar dat ging niet door.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft Club Brugge hem een spreekverbod gegeven. Het is na de fouten tegen KAA Gent en La Louvière niet de eerste keer dat hij in het oog van de keeperskwestie-storm terecht kwam.

Hein Vanhaezebrouck ziet dat fouten punten kosten

Ook Hein Vanhaezebrouck zag Jackers opnieuw in de fout gaan: "Jackers heeft de pech dat iedere fout die hij maakt, afgestraft wordt en zelfs tot puntenverlies leidt, waardoor het nog meer bijblijft. Jackers deed eerst iets goeds, gevolgd door een beslissing die heel slecht uitviel."

"Een oudere doelman zou wellicht niet zijn doorgegaan omdat die meer métier heeft en niet meer zo snel is om daar te raken... dan spreek je over een doelman van de leeftijd van Simon Mignolet", klinkt het in Het Nieuwsblad.