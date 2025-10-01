De derde helft 🎥 Opvallend: vriendin van geblesseerde speler Club Brugge was wél in Bergamo

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 1 reacties
🎥 Opvallend: vriendin van geblesseerde speler Club Brugge was wél in Bergamo
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge speelde afgelopen dinsdag op bezoek bij Atalanta Bergamo zijn tweede wedstrijd in de League Phase van de Champions League. Dat moesten ze wel doen zonder een paar sterkhouders, die nog geblesseerd waren.

Romeo Vermant was terug bij Club Brugge en was dan ook mee naar Bergamo, maar een aantal andere spelers waren er nog niet bij tegen Atalanta Bergamo.

Simon Mignolet is nog een tijdje buiten strijd en ook Raphaël Onyedika was er niet bij tegen Atalanta. Hun vervangers Nordin Jackers en Cisse Sandra stonden tegen Atalanta jammer genoeg in de kijker.

Lees ook... Hein Vanhaezebrouck merkt pijnlijk patroon op bij Club Brugge

Vriendin van Jorne Spileers is wél in Bergamo

Wie er ook niet bij was in Italië was Jorne Spileers. De 20-jarige centrale verdediger heeft een lichte blessure en werd uit voorzorg in Brugge gehouden deze week.

@lindsayrmkrs

But I am still very grateful to be able to travel for the games

♬ Static (Sped Up) - Steve Lacy

Dat zorgde wel voor een vreemde situatie, want zijn vriendin Lindsay Ramaekers was ... wel in Bergamo deze week. Zij had een vlucht gekocht om haar liefje te kunnen steunen tegen Atalanta.

Toen bleek dat Spileers geblesseerd was en niet kon afreizen, was het al te laat voor Ramaekers om de vlucht te annuleren. Dat laat ze weten via TikTok. En dus ging ze maar 'gewoon' naar Bergamo om de rest van Club Brugge te ondersteunen. 

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
De derde helft
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Atalanta
Jorne Spileers

Meer nieuws

Hein Vanhaezebrouck merkt pijnlijk patroon op bij Club Brugge

Hein Vanhaezebrouck merkt pijnlijk patroon op bij Club Brugge

20:00
'Club Brugge grijpt in na nieuw duur foutje Nordin Jackers'

'Club Brugge grijpt in na nieuw duur foutje Nordin Jackers'

19:00
2
LIVE: Khalaili mist de aansluitingstreffer Live

LIVE: Khalaili mist de aansluitingstreffer

19:50
Vincent Mannaert beseft plots wat Club Brugge nodig heeft én verwacht iets tegen ... Barcelona en/of Arsenal

Vincent Mannaert beseft plots wat Club Brugge nodig heeft én verwacht iets tegen ... Barcelona en/of Arsenal

15:30
2
"Hier zit meer achter": Jackers andermaal de gebeten hond, maar krijgt ook opvallende steun

"Hier zit meer achter": Jackers andermaal de gebeten hond, maar krijgt ook opvallende steun

13:00
23
OFFICIEEL: Manu Ferrera heeft weer werk gevonden in de Challenger Pro League

OFFICIEEL: Manu Ferrera heeft weer werk gevonden in de Challenger Pro League

19:41
"Dit veranderde de wedstrijd": Nicky Hayen gefrustreerd na de nederlaag van Brugge tegen Atalanta

"Dit veranderde de wedstrijd": Nicky Hayen gefrustreerd na de nederlaag van Brugge tegen Atalanta

12:00
3
KRC Genk heeft duidelijke ambitie in Europa: kapitein Heynen is duidelijk

KRC Genk heeft duidelijke ambitie in Europa: kapitein Heynen is duidelijk

19:20
La Gazzetta dello Sport heel hard voor enkele Club Brugge-spelers, maar ook: "Een les van de meester"

La Gazzetta dello Sport heel hard voor enkele Club Brugge-spelers, maar ook: "Een les van de meester"

11:00
2
🎥 Union tovert spelerstunnel Anderlecht om: alsof ze er altijd spelen

🎥 Union tovert spelerstunnel Anderlecht om: alsof ze er altijd spelen

18:30
1
Gewezen speler uit La Liga komt de Challenger Pro League versterken

Gewezen speler uit La Liga komt de Challenger Pro League versterken

18:40
Hoe Kevin De Bruyne binnenkort nog meer een legende in de Champions League kan worden

Hoe Kevin De Bruyne binnenkort nog meer een legende in de Champions League kan worden

18:00
Wat een stunt: jeugd geeft het goede voorbeeld voor Union tegen Newcastle

Wat een stunt: jeugd geeft het goede voorbeeld voor Union tegen Newcastle

17:00
Club Brugge zal boven zichzelf moeten uitstijgen: door nederlaag is absolute stunt nodig

Club Brugge zal boven zichzelf moeten uitstijgen: door nederlaag is absolute stunt nodig

09:00
14
Analisten zien het stilaan somber in voor Royal Antwerp FC

Analisten zien het stilaan somber in voor Royal Antwerp FC

17:40
4
Nordin Jackers krijgt alweer de schijnwerpers op zich na foutje: "Hij had de held kunnen zijn"

Nordin Jackers krijgt alweer de schijnwerpers op zich na foutje: "Hij had de held kunnen zijn"

08:00
14
🎥 Supporters Zulte Waregem vragen om respect voor Jelle Vossen, maar ...

🎥 Supporters Zulte Waregem vragen om respect voor Jelle Vossen, maar ...

17:30
Joren Dom (met verleden bij Mechelen, OHL, Beerschot, Antwerp en Anderlecht) gaat aan de slag bij ex-club

Joren Dom (met verleden bij Mechelen, OHL, Beerschot, Antwerp en Anderlecht) gaat aan de slag bij ex-club

17:20
Zeer veel onduidelijkheid rond Lucas Stassin: "Fake news"

Zeer veel onduidelijkheid rond Lucas Stassin: "Fake news"

16:00
Thorsten Fink bijt van zich af: "Wat wil je dan?"

Thorsten Fink bijt van zich af: "Wat wil je dan?"

16:30
Kapitaalsvernietiging? Drie goals en een assist bij Anderlecht, maar nog maar zeven(!) minuten bij A-kern

Kapitaalsvernietiging? Drie goals en een assist bij Anderlecht, maar nog maar zeven(!) minuten bij A-kern

15:45
Union kampioen, maar Club Brugge en Genk domineren de marktwaardes: dit is de nieuwe top-10

Union kampioen, maar Club Brugge en Genk domineren de marktwaardes: dit is de nieuwe top-10

13:30
6
Anderlecht, Club Brugge en Genk hofleveranciers voor wedstrijd ... in Luik

Anderlecht, Club Brugge en Genk hofleveranciers voor wedstrijd ... in Luik

15:00
WK plots in gevaar voor Hugo Broos na sanctie FIFA

WK plots in gevaar voor Hugo Broos na sanctie FIFA

14:00
Hoe Epolo en Amuzu nog iets kunnen leren van Hannes Delcroix Analyse

Hoe Epolo en Amuzu nog iets kunnen leren van Hannes Delcroix

14:40
1
Zeer pijnlijk: RSC Anderlecht naast OH Leuven het enige team dat erop achteruitgaat qua marktwaarde

Zeer pijnlijk: RSC Anderlecht naast OH Leuven het enige team dat erop achteruitgaat qua marktwaarde

14:20
3
Aangeslagen Cisse Sandra geeft fout toe na nederlaag Club Brugge, Nicky Hayen slaat en zalft Reactie

Aangeslagen Cisse Sandra geeft fout toe na nederlaag Club Brugge, Nicky Hayen slaat en zalft

22:05
7
DONE DEAL: Cercle Brugge haalt slag thuis met jonkie

DONE DEAL: Cercle Brugge haalt slag thuis met jonkie

13:15
Charleroi neemt belangrijke beslissing over speler zonder wie ze nooit winnen

Charleroi neemt belangrijke beslissing over speler zonder wie ze nooit winnen

12:50
De Condé haalt uit naar STVV, maar krijgt meteen de wind van voren: "Georkestreerd"

De Condé haalt uit naar STVV, maar krijgt meteen de wind van voren: "Georkestreerd"

12:40
7
LIVE: Union gaat op zoek naar nieuwe Europese stunt: deze spelers worden aan de aftrap verwacht

LIVE: Union gaat op zoek naar nieuwe Europese stunt: deze spelers worden aan de aftrap verwacht

11:15
Genoemd bij Anderlecht: Selim Amallah heeft zijn keuze gemaakt

Genoemd bij Anderlecht: Selim Amallah heeft zijn keuze gemaakt

12:20
1
🎥 Discutabele penaltyfout van Jackers: Club Brugge geeft voorsprong uit handen tegen Atalanta

🎥 Discutabele penaltyfout van Jackers: Club Brugge geeft voorsprong uit handen tegen Atalanta

20:42
Ajax van de mat gespeeld, maar het enige lichtpuntje was wel een Belg

Ajax van de mat gespeeld, maar het enige lichtpuntje was wel een Belg

11:20
Daar is hij eindelijk weer, de echte Arthur Vermeeren: "Hij is monsterlijk, wat een masterclass"

Daar is hij eindelijk weer, de echte Arthur Vermeeren: "Hij is monsterlijk, wat een masterclass"

11:40
4
Kompany en Bayern halen uit, maar coach denkt aan het groter beeld: "Om de Champions League te winnen"

Kompany en Bayern halen uit, maar coach denkt aan het groter beeld: "Om de Champions League te winnen"

10:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 2
Atalanta Atalanta 2-1 Club Brugge Club Brugge
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-5 Real Madrid Real Madrid
Bodø Glimt Bodø Glimt 2-2 Tottenham Tottenham
Inter Milaan Inter Milaan 3-0 Slavia Praag Slavia Praag
Marseille Marseille 4-0 Ajax Ajax
Galatasaray Galatasaray 1-0 Liverpool FC Liverpool FC
Pafos FC Pafos FC 1-5 Bayern München Bayern München
Chelsea Chelsea 1-0 SL Benfica SL Benfica
Atlético Madrid Atlético Madrid 5-1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FK Qarabag FK Qarabag 1-0 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Union SG Union SG 0-2 Newcastle United Newcastle United
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21:00 PSV PSV
Barcelona Barcelona 21:00 PSG PSG
Napoli Napoli 21:00 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Villarreal Villarreal 21:00 Juventus Juventus
Monaco Monaco 21:00 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 21:00 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over 'Club Brugge grijpt in na nieuw duur foutje Nordin Jackers' Andreas2962 Andreas2962 over "Hier zit meer achter": Jackers andermaal de gebeten hond, maar krijgt ook opvallende steun Gewoon Kris Gewoon Kris over Brugse vervanger voor Lukaku? Vincent Mannaert ziet het wel zitten pief pief over Union SG - Newcastle United: 0-2 Venom#13 Venom#13 over Nordin Jackers krijgt alweer de schijnwerpers op zich na foutje: "Hij had de held kunnen zijn" Demogorgon Demogorgon over 🎥 Union tovert spelerstunnel Anderlecht om: alsof ze er altijd spelen Joske89 Joske89 over Union kampioen, maar Club Brugge en Genk domineren de marktwaardes: dit is de nieuwe top-10 The Purple Knight The Purple Knight over Analisten zien het stilaan somber in voor Royal Antwerp FC We Are The Racingboys We Are The Racingboys over 🎥 Opvallend: vriendin van geblesseerde speler Club Brugge was wél in Bergamo The Purple Knight The Purple Knight over STVV prikt nog eens naar Genk: "Holle statements zijn niet voldoende om criminelen te stoppen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved