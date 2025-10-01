🎥 Opvallend: vriendin van geblesseerde speler Club Brugge was wél in Bergamo

Club Brugge speelde afgelopen dinsdag op bezoek bij Atalanta Bergamo zijn tweede wedstrijd in de League Phase van de Champions League. Dat moesten ze wel doen zonder een paar sterkhouders, die nog geblesseerd waren.

Romeo Vermant was terug bij Club Brugge en was dan ook mee naar Bergamo, maar een aantal andere spelers waren er nog niet bij tegen Atalanta Bergamo.

Simon Mignolet is nog een tijdje buiten strijd en ook Raphaël Onyedika was er niet bij tegen Atalanta. Hun vervangers Nordin Jackers en Cisse Sandra stonden tegen Atalanta jammer genoeg in de kijker.



Vriendin van Jorne Spileers is wél in Bergamo

Wie er ook niet bij was in Italië was Jorne Spileers. De 20-jarige centrale verdediger heeft een lichte blessure en werd uit voorzorg in Brugge gehouden deze week.

@lindsayrmkrs But I am still very grateful to be able to travel for the games ♬ Static (Sped Up) - Steve Lacy

Dat zorgde wel voor een vreemde situatie, want zijn vriendin Lindsay Ramaekers was ... wel in Bergamo deze week. Zij had een vlucht gekocht om haar liefje te kunnen steunen tegen Atalanta.

Toen bleek dat Spileers geblesseerd was en niet kon afreizen, was het al te laat voor Ramaekers om de vlucht te annuleren. Dat laat ze weten via TikTok. En dus ging ze maar 'gewoon' naar Bergamo om de rest van Club Brugge te ondersteunen.