Anouar Ait El Hadj vond dat het echte verschil tussen Union en Newcastle niet bij kwaliteit lag

Union Saint-Gilloise kreeg woensdagavond een harde les in efficiëntie. In eigen huis gingen de Brusselaars met 0-4 onderuit tegen Newcastle United. "Dit doet pijn, natuurlijk", reageerde Anouar Ait El Hadj eerlijk na de partij.

"Met 0-4 verliezen is nooit gemakkelijk. Maar we hebben geprobeerd te voetballen en ons maximum te geven", zei hij ons. Volgens de middenvelder lag het verschil niet in de wilskracht, wel in de afwerking. "Newcastle profiteerde van zijn kansen. Ze waren gewoon heel efficiënt. Voor ons is het belangrijk dat we daaruit leren."

Waar Union in de Belgische competitie vaak de bovenhand heeft in intensiteit, werd het dit keer zelf overlopen. "We weten dat het grote spelers zijn, een heel sterk team. En tegen hen wordt elke fout meteen afgestraft."



Union slikte twee strafschoppen en een scherpe counter. Details die het verschil maakten, zo stelt El Hadj: "Het is moeilijk om twee keer via een penalty en nog eens via een tegenaanval te moeten incasseren. Dat zijn kleine details die maken dat het 0-4 wordt. Maar als we leren, kan het de volgende keer misschien andersom zijn."

Trots overheerst toch

Vooral het eerste strafschopmoment, net voor de rust, deed pijn. "Dat was lastig, want we waren net goed aan het drukken in die fase. We hadden onze kansen, lieten de bal goed rondgaan en speelden sterk. Dan is het natuurlijk extra zwaar om vlak voor de pauze een doelpunt tegen te krijgen."

Toch wil de spelmaker het positieve niet vergeten. "We mogen trots zijn, want we hebben alles gegeven. We hebben hier heel veel van geleerd. We moeten positief blijven. Dit soort wedstrijden doen ons groeien."

En dat zal nodig zijn, want zondag wacht meteen Club Brugge. El Hadj ziet het niet somber in: "Zal deze nederlaag sporen nalaten in ons hoofd? Nee, want we weten dat dit de Champions League is. Brugge is ook een heel sterke ploeg, maar in de competitie zijn we nog altijd ongeslagen. Dat moeten we onthouden. We moeten vooruit blijven kijken."