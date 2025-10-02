Reactie Anouar Ait El Hadj vond dat het echte verschil tussen Union en Newcastle niet bij kwaliteit lag

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Anderlecht
| 0 reacties
Anouar Ait El Hadj vond dat het echte verschil tussen Union en Newcastle niet bij kwaliteit lag
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union Saint-Gilloise kreeg woensdagavond een harde les in efficiëntie. In eigen huis gingen de Brusselaars met 0-4 onderuit tegen Newcastle United. "Dit doet pijn, natuurlijk", reageerde Anouar Ait El Hadj eerlijk na de partij.

"Met 0-4 verliezen is nooit gemakkelijk. Maar we hebben geprobeerd te voetballen en ons maximum te geven", zei hij ons. Volgens de middenvelder lag het verschil niet in de wilskracht, wel in de afwerking. "Newcastle profiteerde van zijn kansen. Ze waren gewoon heel efficiënt. Voor ons is het belangrijk dat we daaruit leren."

Waar Union in de Belgische competitie vaak de bovenhand heeft in intensiteit, werd het dit keer zelf overlopen. "We weten dat het grote spelers zijn, een heel sterk team. En tegen hen wordt elke fout meteen afgestraft."

Lees ook... Werd Union geconfronteerd met zijn grenzen? Sébastien Pocognoli is heel eerlijk

Union slikte twee strafschoppen en een scherpe counter. Details die het verschil maakten, zo stelt El Hadj: "Het is moeilijk om twee keer via een penalty en nog eens via een tegenaanval te moeten incasseren. Dat zijn kleine details die maken dat het 0-4 wordt. Maar als we leren, kan het de volgende keer misschien andersom zijn."

Trots overheerst toch

Vooral het eerste strafschopmoment, net voor de rust, deed pijn. "Dat was lastig, want we waren net goed aan het drukken in die fase. We hadden onze kansen, lieten de bal goed rondgaan en speelden sterk. Dan is het natuurlijk extra zwaar om vlak voor de pauze een doelpunt tegen te krijgen."

Toch wil de spelmaker het positieve niet vergeten. "We mogen trots zijn, want we hebben alles gegeven. We hebben hier heel veel van geleerd. We moeten positief blijven. Dit soort wedstrijden doen ons groeien."

En dat zal nodig zijn, want zondag wacht meteen Club Brugge. El Hadj ziet het niet somber in: "Zal deze nederlaag sporen nalaten in ons hoofd? Nee, want we weten dat dit de Champions League is. Brugge is ook een heel sterke ploeg, maar in de competitie zijn we nog altijd ongeslagen. Dat moeten we onthouden. We moeten vooruit blijven kijken."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Newcastle United
Union SG
Anouar Ait El Hadj

Meer nieuws

Werd Union geconfronteerd met zijn grenzen? Sébastien Pocognoli is heel eerlijk

Werd Union geconfronteerd met zijn grenzen? Sébastien Pocognoli is heel eerlijk

12:40
4
Tom Boonen verrast met heel opvallend verhaal over Ibrahimovic De derde helft

Tom Boonen verrast met heel opvallend verhaal over Ibrahimovic

17:40
Anderlecht moet geen sentimenten tonen: waarom paars-wit Nathan De Cat niet naar het WK mag laten gaan Analyse

Anderlecht moet geen sentimenten tonen: waarom paars-wit Nathan De Cat niet naar het WK mag laten gaan

17:20
Burgess moet toegeven over rechtstreekse tegenstander: "Zo'n spelers lopen er in België niet rond" Reactie

Burgess moet toegeven over rechtstreekse tegenstander: "Zo'n spelers lopen er in België niet rond"

09:15
Bondscoach Garcia mist één Rode Duivel enorm: "We zullen ons zonder hem moeten kwalificeren"

Bondscoach Garcia mist één Rode Duivel enorm: "We zullen ons zonder hem moeten kwalificeren"

17:00
1
Ivan Leko maakte ook incident "à la Conte-KDB" mee: "Hij moest zich zo niet gedragen op dat moment"

Ivan Leko maakte ook incident "à la Conte-KDB" mee: "Hij moest zich zo niet gedragen op dat moment"

16:30
Genk-coach Thorsten Fink verrast met opvallende uitspraak

Genk-coach Thorsten Fink verrast met opvallende uitspraak

16:00
Transfermarkt zegt wat Union SG volgende zomer kan krijgen voor Promise David

Transfermarkt zegt wat Union SG volgende zomer kan krijgen voor Promise David

11:00
Jan Vertonghen wint prestigieuze prijs: "Nog lang niet klaar"

Jan Vertonghen wint prestigieuze prijs: "Nog lang niet klaar"

15:30
Verrassing bij selectie van Marokko: JPL-speler in topvorm niet opgeroepen

Verrassing bij selectie van Marokko: JPL-speler in topvorm niet opgeroepen

15:00
7
Sportief directeur van Olympique Marseille doet plots heel grote uitspraak over Arthur Vermeeren

Sportief directeur van Olympique Marseille doet plots heel grote uitspraak over Arthur Vermeeren

14:00
5
Ook bij de Rode Duivels stilaan een zekerheid: hoe ex-Anderlecht-speler onmisbaar werd bij een Europese topper

Ook bij de Rode Duivels stilaan een zekerheid: hoe ex-Anderlecht-speler onmisbaar werd bij een Europese topper

14:40
1
STVV-verdediger maakt na lange afwezigheid opnieuw zijn opwachting bij nationale ploeg

STVV-verdediger maakt na lange afwezigheid opnieuw zijn opwachting bij nationale ploeg

14:30
Opsteker voor Racing Genk met oog op Europa League-match tegen Ferencvaros

Opsteker voor Racing Genk met oog op Europa League-match tegen Ferencvaros

14:20
1
Erling Haaland spaart ploegmaat niet bij Manchester City: "Gewoon dom"

Erling Haaland spaart ploegmaat niet bij Manchester City: "Gewoon dom"

13:30
Kleinzoon van Paul Van Himst doet opvallende bekentenis: "Ik ken ze allemaal van buiten"

Kleinzoon van Paul Van Himst doet opvallende bekentenis: "Ik ken ze allemaal van buiten"

14:15
1
Hebben ze bij Union een probleem met hun sterspeler? "Zijn focus zat niet goed" Reactie

Hebben ze bij Union een probleem met hun sterspeler? "Zijn focus zat niet goed"

22:15
2
De Bruyne én Conte hebben nog wat te zeggen over incident na wissel tegen AC Milan

De Bruyne én Conte hebben nog wat te zeggen over incident na wissel tegen AC Milan

13:00
1
Jeugdproduct van Club Brugge belandde dankzij ervaren middenvelder in CPL: "Hij overtuigde mij om voor Lierse te kiezen"

Jeugdproduct van Club Brugge belandde dankzij ervaren middenvelder in CPL: "Hij overtuigde mij om voor Lierse te kiezen"

12:50
Union-spelers berusten: "Maar ook niet meegaan in scorebordjournalistiek"

Union-spelers berusten: "Maar ook niet meegaan in scorebordjournalistiek"

21:17
1
"Dit is respectloos": Anderlecht-fans kunnen niet lachen met actie van Union SG

"Dit is respectloos": Anderlecht-fans kunnen niet lachen met actie van Union SG

06:30
7
Waar (te) weinig over gesproken wordt, maar... wat straks met Simon Mignolet?

Waar (te) weinig over gesproken wordt, maar... wat straks met Simon Mignolet?

11:40
2
Adriano Bertaccini stelt iedereen gerust: "Dit is niet realistisch"

Adriano Bertaccini stelt iedereen gerust: "Dit is niet realistisch"

12:20
Dan toch! Newcastle United maakt gehakt van Union SG: meer dan één maatje te sterk

Dan toch! Newcastle United maakt gehakt van Union SG: meer dan één maatje te sterk

20:37
Zulte Waregem-sterkhouder wil nieuwe zege tegen La Louvière: "Mijn zelfvertrouwen heeft een boost gekregen"

Zulte Waregem-sterkhouder wil nieuwe zege tegen La Louvière: "Mijn zelfvertrouwen heeft een boost gekregen"

12:10
Matte Smets speelt niet voor KAA Gent en legt uit hoe dat komt ondanks verregaande interesse

Matte Smets speelt niet voor KAA Gent en legt uit hoe dat komt ondanks verregaande interesse

12:00
Tom Caluwé over KV Mechelen-smaakmaker: "Anders zat hij hier niet"

Tom Caluwé over KV Mechelen-smaakmaker: "Anders zat hij hier niet"

11:50
Heynen schrikt van de persoonlijke kritiek die hij krijgt: "Ik snap niet waarom het een item is"

Heynen schrikt van de persoonlijke kritiek die hij krijgt: "Ik snap niet waarom het een item is"

11:20
Nieuwkomer over eerste maanden bij KV Kortrijk: "Het was een shock!"

Nieuwkomer over eerste maanden bij KV Kortrijk: "Het was een shock!"

11:10
Wie is favoriet? Zetterberg zegt wat het verschil zal maken in de Clasico tussen Anderlecht en Standard

Wie is favoriet? Zetterberg zegt wat het verschil zal maken in de Clasico tussen Anderlecht en Standard

10:30
1
"Drie minuten!": Vanhaezebrouck doet boekje open over de spitsen van Club Brugge

"Drie minuten!": Vanhaezebrouck doet boekje open over de spitsen van Club Brugge

09:30
10
Geen twijfel meer? "Het zou me verbazen als hij volgende zomer het transferrecord van Genk niet breekt"

Geen twijfel meer? "Het zou me verbazen als hij volgende zomer het transferrecord van Genk niet breekt"

10:00
6
Analist begrijpt uitspraken van Hayen: "Dat heeft Vermant, wat Tresoldi niet heeft"

Analist begrijpt uitspraken van Hayen: "Dat heeft Vermant, wat Tresoldi niet heeft"

08:40
Sporting Charleroi heeft beslissing genomen over nieuwe spits

Sporting Charleroi heeft beslissing genomen over nieuwe spits

09:00
Anderlecht verdient onrechtstreeks toch nog heel wat geld aan de Champions League, en dankt daarvoor Union

Anderlecht verdient onrechtstreeks toch nog heel wat geld aan de Champions League, en dankt daarvoor Union

21:00
Uitkijken naar wintermercato: "De volgende van Club Brugge die naar Premier League trekt"

Uitkijken naar wintermercato: "De volgende van Club Brugge die naar Premier League trekt"

08:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 2
Atalanta Atalanta 2-1 Club Brugge Club Brugge
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-5 Real Madrid Real Madrid
Bodø Glimt Bodø Glimt 2-2 Tottenham Tottenham
Inter Milaan Inter Milaan 3-0 Slavia Praag Slavia Praag
Marseille Marseille 4-0 Ajax Ajax
Galatasaray Galatasaray 1-0 Liverpool FC Liverpool FC
Pafos FC Pafos FC 1-5 Bayern München Bayern München
Chelsea Chelsea 1-0 SL Benfica SL Benfica
Atlético Madrid Atlético Madrid 5-1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FK Qarabag FK Qarabag 2-0 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Union SG Union SG 0-4 Newcastle United Newcastle United
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-1 PSV PSV
Barcelona Barcelona 1-2 PSG PSG
Napoli Napoli 2-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-1 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Villarreal Villarreal 2-2 Juventus Juventus
Monaco Monaco 2-2 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 2-0 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Nordin Jackers krijgt alweer de schijnwerpers op zich na foutje: "Hij had de held kunnen zijn" FC BRUGES FC BRUGES over Atalanta - Club Brugge: 2-1 Bemmer Bemmer over Luis Enrique lacht als laatst: PSG bezorgt FC Barcelona enorme domper in het absolute slot LD 007 LD 007 over Wie is favoriet? Zetterberg zegt wat het verschil zal maken in de Clasico tussen Anderlecht en Standard MisterYou MisterYou over Verrassing bij selectie van Marokko: JPL-speler in topvorm niet opgeroepen Andreas2962 Andreas2962 over Bondscoach Garcia mist één Rode Duivel enorm: "We zullen ons zonder hem moeten kwalificeren" Fleming Lund Fleming Lund over Sportief directeur van Olympique Marseille doet plots heel grote uitspraak over Arthur Vermeeren franchi franchi over Standard zonder zijn aanvoerder in Clasico, al halen ze wel hun slag thuis 1872 1872 over "Drie minuten!": Vanhaezebrouck doet boekje open over de spitsen van Club Brugge Dirk ie Dirk ie over Opsteker voor Racing Genk met oog op Europa League-match tegen Ferencvaros Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved