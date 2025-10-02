Burgess moet toegeven over rechtstreekse tegenstander: "Zo'n spelers lopen er in België niet rond"

Union SG kreeg woensdagavond een zware 0-4 nederlaag aangesmeerd door Newcastle United. De Brusselaars werden op efficiëntie geklopt en Christian Burgess was na afloop opvallend nuchter in zijn analyse.

De cijfers logen er niet om: beide ploegen noteerden zes doelpogingen, maar waar Newcastle vier keer raak trof, bleef Union met lege handen achter. Een lesje in Engelse efficiëntie, erkende Burgess. “We begonnen te traag en gaven de bal te vaak weg bij de omschakeling. Eigenlijk kwamen we pas echt in de wedstrijd na de 0-1, maar dan is het natuurlijk al moeilijk.”

Union hielp de Engelsen bovendien in het zadel door twee strafschoppen weg te geven. “Ze straffen alles af, dat is het verschil op dit niveau”, zei de kapitein. “Het betere team heeft gewonnen. Liever zo, met duidelijke cijfers, dan met een 0-1 na een twijfelachtige beslissing. Dat maakt het makkelijker om te aanvaarden.”



Lees ook... Hebben ze bij Union een probleem met hun sterspeler? "Zijn focus zat niet goed"

Een heel ander niveau

Burgess zelf had zijn handen vol met Nick Woltemade, de 70 miljoen dure spits van Newcastle. De Duitser was bepalend met een listig hakje bij de openingsgoal en lokte de penalty uit voor de 0-3. “Zo’n spelers lopen er in België niet rond”, gaf Burgess eerlijk toe. “Het is een ander niveau, dat zie je meteen.”

Toch wil de verdediger geen drama maken van deze nederlaag. “Newcastle is een topteam uit de Premier League, dat is ver verwijderd van waar wij dagelijks mee bezig zijn. We hebben alles gegeven, maar het was gewoon niet genoeg.”

Union moet nu snel schakelen richting zondag. “Vandaag mogen we teleurgesteld zijn, morgen gaat de borst weer vooruit”, besloot Burgess. “De Jupiler Pro League is onze broodwinning en daar moeten we nu meteen weer scherp staan.”