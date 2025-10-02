"Dit is respectloos": Anderlecht-fans kunnen niet lachen met actie van Union SG

Het Lotto Park is de thuisbasis voor de Europese wedstrijden van Union Saint-Gilloise. Anderlecht-fans waren niet blij om het clublogo te zien in de gang van het stadion.

Union Saint-Gilloise speelt dit seizoen zijn Champions League-wedstrijden in het Lotto Park, het stadion van Anderlecht. Er was een overeenkomst tussen de twee Brusselse clubs voor 250.000 euro per wedstrijd om het stadion te gebruiken.

Voor haar eerste "thuiswedstrijd" tegen Newcastle, heeft Union besloten haar territorium af te bakenen. Gangen in geel en blauw, clublogo aangebracht op muren en vloer.



De decoratie werd trots gedeeld op de sociale media van de club. Deze communicatie heeft een deel van de Anderlecht-supporters snel kwaad gemaakt. Velen zagen dit gebaar als een provocatie.

De reacties lieten niet lang op zich wachten op X. "Ik heb overgegeven", "Dit is totaal respectloos", "verdomme we worden vernederd", klinkt het onder meer.

De supporters van paars-wit kunnen nu alleen maar hopen dat dit hun ploeg meer motivatie geeft om zelf snel weer op het kampioenenbal te staan.