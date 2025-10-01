LIVE: Union gaat op zoek naar nieuwe Europese stunt: deze spelers worden aan de aftrap verwacht

Union Saint-Gilloise speelt vanavond om 18u45 de tweede wedstrijd in de Champions League en ontvangt Newcastle United in het Lotto Park. Na de eerste speeldag wil Union zich tonen voor eigen publiek tegen een stevige Engelse tegenstander.

Trainer Sébastien Pocognoli kan niet rekenen op Mohammed Fuseini, die nog wekenlang uitgeschakeld blijft door een enkelblessure. Ook Raul Florucz ontbreekt, geschorst voor zijn derde en laatste Europese wedstrijd na een rode kaart met zijn vorige club.

Goed nieuws is er voor Anouar Ait El Hadj en Kevin Rodriguez, die tegen Westerlo rust kregen en nu terugkeren in de selectie. Zij zouden samen met Kamiel Van De Perre het middenveld van Union meer kracht en fysieke aanwezigheid kunnen geven.

Bij Newcastle ontbreekt Tino Livramento door een zware blessure die hij opliep tegen Arsenal. Daarnaast zijn ook Yoane Wissa en Jacob Ramsey niet beschikbaar voor de wedstrijd. De ploeg van Eddie Howe zal dus enkele wijzigingen moeten doorvoeren in de opstelling.

Vermoedelijke ploegen

De vermoedelijke elf van Union bestaat uit Scherpen in doel, gesteund door Leysen, Burgess, Mac Allister en Van de Perre in de verdediging en het middenveld. Ait El Hadj, Niang, Khalaili, David en Rodriguez vormen de aanvallende schakels.

Bij Newcastle start waarschijnlijk Pope in doel, met Trippier, Schär, Botman en Burn in de defensie. Guimaraes, Tonali en Joelinton vormen het middenveld, terwijl Murphy, Gordon en Woltemade de aanval moeten leiden. Union hoopt vanavond een sterk resultaat neer te zetten tegen de Engelse topploeg.