Makkelijk ging het niet, maar Gent wint wel zijn eerste groepswedstrijd in Conference League

De kop is eraf voor AA Gent in de Conference League. En het heeft ook meteen een overwinning opgeleverd, al kostte het meer moeite dan vooraf misschien was gedacht of aangekondigd. Bloed, zweet, tranen en drie punten mee de koffer in naar België: opdracht volbracht.