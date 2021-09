Vanhaezebrouck is in de wolken met eerste driepunter en blikt vooruit: "Dan kom je al heel ver"

De kop is eraf voor AA Gent. Het won op bezoek bij Flora Talinn met het kleinste verschil en doet zo een prima zaak in de strijd om de volgende ronde. Ook coach Vanhaezebrouck was een gelukkig man.

"Europees goed starten is belangrijk voor de rest van je parcours", beseft Hein Vanhaezebrouck na de zege in Estland. Ideale scenario "Je start missen maakt het heel moeilijk, dit is voor ons het ideale scenario", vergeleek hij de situatie met vorig jaar bij Sporza. "Nu moeten we echt proberen de volgende thuismatch tot een goed einde te brengen en dan heb je al zes punten en dan kom je al heel ver. Ja, ik ben heel blij met dit resultaat."