Lemajic snoert critici de mond met doelpunt: "Uiteindelijk overal hetzelfde doen"

De transfer van Darko Lemajic naar AA Gent werd bij velen niet bepaald hartelijk onthaald, maar met een goal tegen Tallinn zet hij zichzelf wel op de kaart.

De transfer van Lemajic botste op zijn zachtst gezegd op wat wrevel bij de supporters. Met een goal tegen Flora Tallinn in de Conference League zet hij critici echter op hun plaats.

"Het was een mooi moment", zegt Lemajic aan HLN. "Maar ik moet Bezus ook bedanken voor zijn geweldige assist. Het belangrijkste was dat we de drie punten pakten."

Lemajic laat ook van zich horen over zijn transfer. "Ik was zelf ook verrast dat een club als Gent me op mijn leeftijd nog kwam halen. Maar ik ben er wel héél gelukkig mee. Uiteindelijk moet je als spits overal hetzelfde doen.”