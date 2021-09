"Voetbalniveau in deze landen stijgt": Hein Vanhaezebrouck op zijn hoede voor onderschatting

Een dag na de Champions League is er Europa League en Conference League. In die laatste competitie zien we AA Gent aan het werk op bezoek bij Flora Talinn.

AA Gent heeft van alle Belgische ploegen deze week op papier zeker en vast de makkelijkste opdracht op bezoek bij het Estse Flora Talinn. Het is voor de thuisploeg de eerste keer dat ze zich konden plaatsen voor een Europese poulefase, maar toch wil Hein Vanhaezebrouck de boel niet onderschatten. Geen onderschatting "Het niveau stijgt in deze landen", klonk het vooraf op de persconferentie in Talinn. "Ik onderschat geen enkele tegenstander." Maar Gent wil wel scoren: "We deden het al vaak goed in Europa, op vorig seizoen na dan. We willen de lijn van daarvoor opnieuw doortrekken."





Volg Flora Tallin - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45.