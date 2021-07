Niet bepaald herhaling van het scenario: AA Gent onderuit maar wel naar derde voorronde Conference League

AA Gent was zijn Europese campagne begonnen door Valerenga in de pan te hakken. Een herhaling van dat scenario, zat dat er in Noorwegen ook in? Neen, de Buffalo's gingen onderuit met 2-0. Aangezien Gent thuis met 4-0 gewonnen had, gaat het wel naar de derde voorronde van de Conference League.

Een vroeg tegendoelpunt vermijden, was opdracht nummer één. Dat lukte al niet: Okumu gaf een onzekere indruk en werkte ongelukkig in eigen doel. Valerenga was baas in de eerste twintig minuten, maar Gent voetbalde zich nadien wel in de wedstrijd. Tissoudali pakte uit met een hele fraaie rush. Doelman Haug lag echter in de weg.

Geen constant niveau

Tijdens de pauze werden de puntjes nog eens op de i gezet: Gent kwam na rust scherp uit de kleedkamers. Bayo mikte vanuit een scherpe hoek op Haug. Heel erg constant was het Gentse niveau niet: Valerenga kwam er weer door, zonder echt gevaarlijk te zijn.

Een kleine tien minuten voor affluiten stond het toch 2-0: Näsberg deed de netten trillen. Nog twee doelpunten van de thuisploeg en we kregen zowaar nog verlengingen. Zo ver liet Gent het gelukkig niet komen. Het plaatste zich zoals verwacht voor de derde voorronde van de Conference League, al heeft het met deze matige prestatie in de terugmatch wel iets om over na te denken.