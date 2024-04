Supportersgroepen van Club Brugge roepen op tot bannen van bedrijf dat dure trip naar Fiorentina aanbiedt

Club Brugge speelt de halve finale van de Conference League. Het krijgt daarin het Italiaanse Fiorentina als tegenstander.

De supporters van Club Brugge waren in hun nopjes met de kwalificatie voor de halve finales van de Conference League. Dat leverde immers ook een mooi vooruitzicht naar een tripje richting Firenze op. Heel wat fans boekten al vluchten en hotels, omdat er veel tickets beschikbaar zouden zijn. Nu de ticketverkoop officieel van start ging blijkt dat echter niet zo te zijn, omdat bepaalde bedrijven heel veel tickets opkochten.

“Je las het de voorbije dagen ongetwijfeld. Club-supporters die vol trots deelden een driedaagse (of zelfs langer) geboekt te hebben naar het Italiaanse Firenze voor de heenwedstrijd in de 1/2 finale van de Conference League tegen Fiorentina. Want... Met een uitvak die een capaciteit van meer dan 2.700 plaatsen heeft is de kans bijzonder groot dat je een ticketje kan bemachtigen”, klinkt het op verschillende fora.

“Vol ongeloof werd deze morgen bekend gemaakt dat onze federatie amper 1.305 tickets zou krijgen. Met als gevolg: vele supporters boekten een vliegticket + hotel en blijven achter zonder ticket. Wat blijkt... +/- 400 tickets gaan naar Sima Tours. Zonet maakten ze bekend dat hun 3-daagse trip € 725 kost.”

Er wordt dan ook een oproep gedaan om het bedrijf te bannen. “Steun deze praktijken NIET! Zorg ervoor dat deze geldwolven zodanig veel tickets over hebben dat ze hopelijk terugkeren naar de federatie en deze aan eerlijke prijzen uitgedeeld worden.”