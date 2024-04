Bob Madou laat zich uit over kalenderproblemen Club Brugge, Van der Elst spreekt over uithaal Verhaeghe

Club Brugge schreef donderdagavond geschiedenis in Griekenland door met 0-2 te winnen van PAOK Saloniki en zo de halve finales van de Conference League te bereiken. Na de match kwam sterke man Bart Verhaeghe met een aantal straffe uitspraken.

Bart Verhaeghe had kritiek op ex-coach Ronny Deila en had het ook onder meer over de te drukke kalender in de Champions' Play-off. Dat brengt blauw-zwart enigszins in de problemen, aangezien ze nu ook nog twee keer tegen Fiorentina moeten spelen.

Ook CEO Bob Madou heeft zich uitgelaten over een van de hete hangijzers. Over de kalender beseft hij dat er weinig aan te doen is. De voorbije maanden hadden ze bij Club Brugge al een en ander onderzocht en toen kwamen ze al tot dezelfde conclusie.

© photonews

"We hadden ons standpunt eerder ingenomen, nu wordt bevestigd wat we eerder aangekaart hebben. Er is geen enkel reglement dat ons hierin kan helpen. Het is een beslissing van de competitiemanager, die ons reeds te kennen gaf dat er geen ruimte is voor aanpassingen.

Franky Van der Elst over uithaal Verhaeghe

"Als wij naar die kalender kijken, dan is dat ook zo", aldus Bob Madou over de kalender. Rest vervolgens nog de zaak van de uithaal van Bart Verhaeghe? Daar had analist Franky Van der Elst wel wat over te zeggen in Het Nieuwsblad.

"Club Brugge is ook goed gestructureerd. Maar misschien vond Deila het allemaal te veel bemoeienissen. Dat Verhaeghe zelf over Deila begon, toont aan dat het diep zit. Maar ik vind niet dat het nu veel zin heeft om nog te gaan natrappen", aldus de analist.