Franky Van der Elst heeft wat te zeggen over Nicky Hayen: "Zeer opvallend"

Club Brugge zit in de halve finales van de Conference League na een 0-2 zege in en tegen PAOK Saloniki. En dus zijn ook de analisten vol lof voor wat blauw-zwart allemaal heeft laten zien. Met ook lof voor Nicky Hayen, de nieuwe interim-coach van Club Brugge.

"Het was een knappe prestatie. Club Brugge was collectief sterk, PAOK zat nooit in de match. Bij mij was er zelfs voor een stuk ontgoocheling. Je verwacht een moeilijke match, alles rond dat stadion wordt wat opgeblazen… en dan blijkt: niks daarvan."

"Ik zei het al: als je zegt dat je gaat spelen in een heksenketel, blijkt dat vaker niet zo te zijn dan wel", aldus Franky Van der Elst in zijn analyse bij Het Nieuwsblad. De analist is onder de indruk van het tactische werk van Nicky Hayen.

© photonews

Dat begint volgens Van der Elst met de voorbereiding en wat Hayen vraagt aan zijn spelers. Hij zag zwakke momenten van PAOK Saloniki, maar toch ook vooral de verdienste van de Bruggelingen. En een verdiende kwalificatie.

Gedaanteverwisseling onder Nicky Hayen

Onder Nicky Hayen lijkt Club Brugge wel een compleet andere ploeg geworden. "De gedaanteverwisseling is zeer opvallend, ja. Hij heeft nog één helft nodig gehad – de eerste tegen Cercle, die zat nog mee in de overgang."

"Maar sindsdien hebben ze alleen maar goeie matchen gespeeld. Dat zijn pluimen op zijn hoed. Het moet ook niet makkelijk zijn die stap te zetten vanuit Club NXT", aldus nog Franky Van der Elst in zijn kristalheldere analyse.