Heeft blauw-zwart beet? 'Club Brugge haalt talentvolle verdediger in huis, binnenkort medische proeven'

Bij Club Brugge zijn ze prima bezig de laatste weken. Maar ondertussen wordt ook al volop gekeken naar de toekomst. En daarbij horen ook mogelijke transfers en nieuwkomers. Een toptalent staat alvast op de radar.

Volgens diverse Zwitserse bronnen zou Club Brugge zijn oog hebben laten vallen op de 17-jarige Loun Srdanovic. De jonge verdediger is ook een Zwitsers jeugdinternational en komt voorlopig uit bij de U18 van zijn land.

Bij Servette Geneve speelt hij vooral bij de jeugdlichtingen, al kreeg hij hier en daar ook al eens een kans bij de B-kern. Als hij naar Club Brugge zou komen, bestaat de kans dat het in eerste instantie ook voor Club NXT zal zijn.

Dit seizoen speelde hij al vier wedstrijden in de Zwitserse tweede klasse. Er ligt een contract voor drie seizoenen klaar voor Loun Srdanovic. Eerstdaags zal hij medische testen komen afleggen in Brugge, alvorens een contract te gaan tekenen.

Jonge Zwitser op weg naar België?

Club NXT speelt zaterdag zijn laatste wedstrijd in de Challenger Pro League. Het is nu al zeker dat het ook volgend seizoen op dat niveau zal mogen uitkomen. Dat kan een mooie eerste stap zijn in de verdere ontwikkeling van de jonge Zwitser.

Loun Srdanovic kan in principe ook als centrale verdediger aan de slag, maar is vooral een rechtsachter. Bij blauw-zwart moet hij op termijn het hiaat op de rechterflank helpen op te vangen. Dit seizoen moest De Cuyper als linksachter af en toe bijspringen op de rechtsachter.