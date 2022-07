Dominant, maar geen goals: Antwerp trekt met linke 0-0 naar terugwedstrijd in Kosovo

Antwerp heeft in eigen huis niet kunnen winnen van Drita. De Great Old domineerde de ganse partij, maar het vele balbezit eindigde niet in uitgespeelde kansen. De Kosovaren haalden in de tweede helft alle middelen boven om een gelijkspel uit de brand te slepen. Antwerp trekt met 0-0 naar Kosovo.

Verrassing bij het bekijken van het wedstrijdblad: Mark van Bommel dropte Toby Alderweireld meteen in de basis. Bovendien werd de Rode Duivel meteen gebombardeerd tot aanvoerder. Voorin kreeg Vincent Janssen, die de voorkeur kreeg op topschutter Michael Frey, geen centimeter ruimte van enkele stevige Kosovaren. In een sfeervolle Bosuil drukte Antwerp meteen het gaspedaal in. Yusuf besloot nipt over na een knappe actie van Benson, de goed infiltrerende Gerkens knikte een voorzet van een ijverige Nainggolan nipt naast. Na twintig minuten moest Antwerp even naar adem happen. Drita kwam wat meer onder de druk uit, maar Butez bedreigen? Dat zat er niet in voor de Kosovaren. Geen doelpunten voor de rust. #UECL #ANTDRI Geen doelpunten voor de rust. #RAFC pic.twitter.com/QoZDUm7YlY — Royal Antwerp FC (@official_rafc) July 21, 2022 Ook in het vierde kwartier kon Antwerp de Kosovaarse muur niet slopen. Enter Michael Frey en Birger Verstraete op het uur, die Radja Nainggolan en Alhassan Yusuf kwamen aflossen. Drita leek even het noorden kwijt en probeerde het tempo helemaal uit de wedstrijd te doen verdwijnen. Tot ergernis van Mark van Bommel, die hevig gesticulerend langs de zijlijn stond. Opschudding bij het ingaan van het slotkwartier. Benson werd stevig aangetrapt in de zestien, maar de ref liet betijen. De bal belandde uiteindelijk voor de voeten van Verstraete, die het leer aan de verkeerde kant van de paal krulde. Drita zat op zijn tandvlees, maar Antwerp kon niet profiteren. Een poging van De Laet werd afgeblokt, de kopbal van Gerkens werd puik gestopt door de doelman. Zo eindigde een al bij al frustrerende avond voor de Great Old op een gelijkspel. Moet Antwerp volgende week de uitschakeling vrezen? Zeker niet, daarvoor was het verschil in intrinsieke kwaliteit veel te groot. Toch kunnen de mannen van Mark van Bommel maar beter meteen bij de les zijn.